"Завистники и клеветники": Пугачева обратилась к россиянам с Кипра - 11.11.2023 Украина.ру
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"Завистники и клеветники": Пугачева обратилась к россиянам с Кипра
"Завистники и клеветники": Пугачева обратилась к россиянам с Кипра - 11.11.2023 Украина.ру
"Завистники и клеветники": Пугачева обратилась к россиянам с Кипра
Беглая певица Алла Пугачева снова оскорбила россиян, заявив, что ей "смешно грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников", которые считают ее деньги. Соответствующий пост она разместила 11 ноября в своих соцсетях
2023-11-11T17:24
2023-11-11T17:24
новости
алла пугачева
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"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью.Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст! Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей вселеннная. Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звёздный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева", - написала беглая артистка.Пугачева и ее супруг Максим Галкин* бежали из России в прошлом году, семья обосновалась в Израиле. Муж певицы активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".Посла атаки ХАМАС на Израиль, Галкин заявил, что гордится, что он израильтянин, и они с супругой никуда не собираются уезжать. Но уже 16 октября шоумен объявил, что выезжает в большой гастрольный тур по Европе, а 23 октября певица Алла Пугачева, по сообщениям прессы, выехала с детьми на Кипр "в отпуск", где у семьи есть элитная недвижимость.На днях Пугачева наделала много шума, вернувшись в Россию. Правда погостила она здесь совсем недолго. Однако за те пару дней, что она здесь находилась, российские бойцы, воюющие на СВО, призвали оценить ее деятельность по закону, а общественники из "Зова народа" попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева выяснить, финансирует ли Пугачева ВСУ.В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что претензий к Пугачевой у власти нет, а понятие "родственник иноагента" не должно становиться клеймом.Также стало известно, что Пугачева еще раз ненадолго приедет в Россию, чтобы спеть в новогодние праздники. Сообщается, что гонорар будет рекордным - 500 тысяч долларов (более 46 миллионов рублей).Кроме того, звукорежиссер Игорь Лалетин рассказал СМИ, что Пугачева уже записала в тверской студии звукозаписи "Салам" три песни "для себя".*-Иноагент.
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новости, алла пугачева
Новости, Алла Пугачева

"Завистники и клеветники": Пугачева обратилась к россиянам с Кипра

17:24 11.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с актёром Н. Караченцовым
Прощание с актёром Н. Караченцовым - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Беглая певица Алла Пугачева снова оскорбила россиян, заявив, что ей "смешно грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников", которые считают ее деньги. Соответствующий пост она разместила 11 ноября в своих соцсетях
"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью.
Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст! Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей вселеннная. Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звёздный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева", - написала беглая артистка.
Пугачева и ее супруг Максим Галкин* бежали из России в прошлом году, семья обосновалась в Израиле. Муж певицы активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".
Посла атаки ХАМАС на Израиль, Галкин заявил, что гордится, что он израильтянин, и они с супругой никуда не собираются уезжать. Но уже 16 октября шоумен объявил, что выезжает в большой гастрольный тур по Европе, а 23 октября певица Алла Пугачева, по сообщениям прессы, выехала с детьми на Кипр "в отпуск", где у семьи есть элитная недвижимость.
На днях Пугачева наделала много шума, вернувшись в Россию. Правда погостила она здесь совсем недолго. Однако за те пару дней, что она здесь находилась, российские бойцы, воюющие на СВО, призвали оценить ее деятельность по закону, а общественники из "Зова народа" попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева выяснить, финансирует ли Пугачева ВСУ.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что претензий к Пугачевой у власти нет, а понятие "родственник иноагента" не должно становиться клеймом.
Также стало известно, что Пугачева еще раз ненадолго приедет в Россию, чтобы спеть в новогодние праздники. Сообщается, что гонорар будет рекордным - 500 тысяч долларов (более 46 миллионов рублей).
Кроме того, звукорежиссер Игорь Лалетин рассказал СМИ, что Пугачева уже записала в тверской студии звукозаписи "Салам" три песни "для себя".
*-Иноагент.
 
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