В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России"
Презентация нового сервиса состоялась 16 ноября в местных общественных приёмных партии "Единая Россия" в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Специальный сервис госуслуг "Я в России" призван упростить доступ к цифровым госуслугам. Все услуги и сервисы – абсолютно бесплатные.
"Портал "Я в России" – это единое окно, созданное для помощи с ознакомлением порядка получения тех или иных услуг. Это база знаний, которая позволяет в пошаговом режиме понять, что нужно сделать для получения основных популярных услуг", – отметил Кулемзин.
Цель портала – помочь жителям разобраться в документах, государственных услугах и найти нужную справочную информацию.
Более подробную информацию можно получить по ссылке.