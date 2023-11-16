https://ukraina.ru/20231116/1051085407.html

В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России"

В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России" - 16.11.2023 Украина.ру

В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России"

Презентация нового сервиса состоялась 16 ноября в местных общественных приёмных партии "Единая Россия" в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин

2023-11-16T16:10

2023-11-16T16:10

2023-11-16T16:10

новости

днр

госуслуги

новые регионы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051085586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2f15357eb29a2a5ca69661809f9f0d.jpg

Специальный сервис госуслуг "Я в России" призван упростить доступ к цифровым госуслугам. Все услуги и сервисы – абсолютно бесплатные."Портал "Я в России" – это единое окно, созданное для помощи с ознакомлением порядка получения тех или иных услуг. Это база знаний, которая позволяет в пошаговом режиме понять, что нужно сделать для получения основных популярных услуг", – отметил Кулемзин.Цель портала – помочь жителям разобраться в документах, государственных услугах и найти нужную справочную информацию.Более подробную информацию можно получить по ссылке.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, госуслуги, новые регионы рф