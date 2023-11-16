Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности" - 16.11.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности"
Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности" - 16.11.2023 Украина.ру
Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 ноября заявил журналистам, что в случае формализации решения Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности" возможна ответная реакция
2023-11-16T12:46
2023-11-16T12:46
чехия
дмитрий песков
заморозка
новости
россия
зарубежье
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"Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае каких-то конкретных, скажем так, формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан", - сказал Песков.Он назвал решение о заморозке противозаконным с точки зрения международного права.По его словам, ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски.Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в чешский санкционный список внесли ФГУП "Госзагрансобственность", управляющее российскими объектами недвижимости за рубежом. Он подчеркнул, что заморозка недвижимости не коснется объектов российской дипломатической миссии в стране. Премьер-министр республики Петр Фиала в свою очередь указал, что Чехия будет добиваться санкций против госимущества РФ на европейском уровне.Согласно информации на сайте "Госзагрансобственности", компания занимается управлением недвижимым имуществом за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности. При этом "Госзагрансобственность" выполняет функции заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации.
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чехия, дмитрий песков, заморозка, новости, россия, зарубежье
Чехия, Дмитрий Песков, заморозка, Новости, Россия, Зарубежье

Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности"

12:46 16.11.2023
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 ноября заявил журналистам, что в случае формализации решения Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности" возможна ответная реакция
"Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае каких-то конкретных, скажем так, формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан", - сказал Песков.
Он назвал решение о заморозке противозаконным с точки зрения международного права.
"Госзагрансобственность" является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконных с точки зрения международного права решений, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", - сказал Песков.
По его словам, ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски.
Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в чешский санкционный список внесли ФГУП "Госзагрансобственность", управляющее российскими объектами недвижимости за рубежом. Он подчеркнул, что заморозка недвижимости не коснется объектов российской дипломатической миссии в стране.
Премьер-министр республики Петр Фиала в свою очередь указал, что Чехия будет добиваться санкций против госимущества РФ на европейском уровне.
Согласно информации на сайте "Госзагрансобственности", компания занимается управлением недвижимым имуществом за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности. При этом "Госзагрансобственность" выполняет функции заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации.
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