https://ukraina.ru/20231116/1051079117.html

Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности"

Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности" - 16.11.2023 Украина.ру

Песков рассказал о реакции РФ на решение Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 ноября заявил журналистам, что в случае формализации решения Чехии о заморозке объектов "Госзагрансобственности" возможна ответная реакция

2023-11-16T12:46

2023-11-16T12:46

2023-11-16T12:46

чехия

дмитрий песков

заморозка

новости

россия

зарубежье

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"Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае каких-то конкретных, скажем так, формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан", - сказал Песков.Он назвал решение о заморозке противозаконным с точки зрения международного права.По его словам, ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски.Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в чешский санкционный список внесли ФГУП "Госзагрансобственность", управляющее российскими объектами недвижимости за рубежом. Он подчеркнул, что заморозка недвижимости не коснется объектов российской дипломатической миссии в стране. Премьер-министр республики Петр Фиала в свою очередь указал, что Чехия будет добиваться санкций против госимущества РФ на европейском уровне.Согласно информации на сайте "Госзагрансобственности", компания занимается управлением недвижимым имуществом за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности. При этом "Госзагрансобственность" выполняет функции заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации.

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чехия, дмитрий песков, заморозка, новости, россия, зарубежье