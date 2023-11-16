Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема - 16.11.2023 Украина.ру
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Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема
Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема - 16.11.2023 Украина.ру
Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема
Корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине неприемлем, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщили 16 ноября журналисты РИА Новости
2023-11-16T12:17
2023-11-16T12:17
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запорожье
владимир константинов
конфликт
заморозка
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Глава крымского парламента полагает, что один и тот же сценарий в разных регионах и в разный период невозможно повторить. "В истории так не бывает", добавил он.Константинов пояснил, что такой вариант развития событий невозможно представить в конкретной ситуации. Нельзя представить российскую Запорожскую область без Запорожья, а Херсонскую – без Херсона, объяснил он.Главное - не вопрос замораживания конфликта, а вопрос достижения целей СВО, обозначенных президентом: демилитаризация и денацификация Украины. Когда они будут достигнуты в полном объеме, этот вариант, как бы он ни назывался, будет для всех нас приемлемым", - подчеркнул Константинов.Издание Bloomberg 11 ноября опубликовало статью адмирала ВМС США в отставке, бывшего верховного главнокомандующего НАТО Джеймса Ставридиса. В ней говорится, что спецоперация на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир".Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.
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новости, россия, крым, запорожская область, херсонская область, херсон, запорожье, владимир константинов, конфликт, заморозка, владимир зеленский
Новости, Россия, Крым, Запорожская область, Херсонская область, Херсон, Запорожье, Владимир Константинов, конфликт, заморозка, Владимир Зеленский

Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема

12:17 16.11.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине неприемлем, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщили 16 ноября журналисты РИА Новости
"Оставлять недобитого нацистского зверя у границ России, бросить там на произвол судьбы наших соотечественников, единомышленников, подвергающихся колоссальному давлению, преследованиям, физическим расправам, мы просто не можем. Заморозка конфликта при сохранении такого положения вещей не будет для нас приемлемой", - сказал Константинов.
Глава крымского парламента полагает, что один и тот же сценарий в разных регионах и в разный период невозможно повторить. "В истории так не бывает", добавил он.
Константинов пояснил, что такой вариант развития событий невозможно представить в конкретной ситуации. Нельзя представить российскую Запорожскую область без Запорожья, а Херсонскую – без Херсона, объяснил он.
Главное - не вопрос замораживания конфликта, а вопрос достижения целей СВО, обозначенных президентом: демилитаризация и денацификация Украины. Когда они будут достигнуты в полном объеме, этот вариант, как бы он ни назывался, будет для всех нас приемлемым", - подчеркнул Константинов.
Издание Bloomberg 11 ноября опубликовало статью адмирала ВМС США в отставке, бывшего верховного главнокомандующего НАТО Джеймса Ставридиса. В ней говорится, что спецоперация на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир".
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.
08:11
Зеленский выступил против заморозки конфликта на УкраинеКонфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с африканскими журналистами
 
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