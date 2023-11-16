https://ukraina.ru/20231116/1051078530.html

Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема

Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема - 16.11.2023 Украина.ру

Константинов: заморозка конфликта на Украине неприемлема

Корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине неприемлем, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщили 16 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-16T12:17

2023-11-16T12:17

2023-11-16T12:17

новости

россия

крым

запорожская область

херсонская область

херсон

запорожье

владимир константинов

конфликт

заморозка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe83890605b0cb65213301629399f9db.jpg

Глава крымского парламента полагает, что один и тот же сценарий в разных регионах и в разный период невозможно повторить. "В истории так не бывает", добавил он.Константинов пояснил, что такой вариант развития событий невозможно представить в конкретной ситуации. Нельзя представить российскую Запорожскую область без Запорожья, а Херсонскую – без Херсона, объяснил он.Главное - не вопрос замораживания конфликта, а вопрос достижения целей СВО, обозначенных президентом: демилитаризация и денацификация Украины. Когда они будут достигнуты в полном объеме, этот вариант, как бы он ни назывался, будет для всех нас приемлемым", - подчеркнул Константинов.Издание Bloomberg 11 ноября опубликовало статью адмирала ВМС США в отставке, бывшего верховного главнокомандующего НАТО Джеймса Ставридиса. В ней говорится, что спецоперация на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир".Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.

https://ukraina.ru/20231116/1051068229.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, запорожская область, херсонская область, херсон, запорожье, владимир константинов, конфликт, заморозка, владимир зеленский