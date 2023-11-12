Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО - 12.11.2023 Украина.ру
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Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО
Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО - 12.11.2023 Украина.ру
Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО
СВО на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир". Об этом говорится в статье, которую 11 ноября опубликовал Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО
2023-11-12T11:23
2023-11-12T11:23
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Ставридис посетил Сеул, отметив, что ему этот "визит напомнил об окончании Корейской войны и растущих признаках того, что конец войны на Украине может выглядеть аналогичным образом". На той войне сражался его отец. Рисуя предполагаемое будущее Украины после СВО, Ставридис указал на источники восстановления и роста. Первый источник - продажа украинских активов Западу (СМИИ, энергетика и т.д.). Второй источник: "Дополнительным позитивом для восстановления Украины является потенциальное наличие сотен миллиардов долларов российских фондов, находящихся под санкциями Запада".Американский отставной адмирал уверен, что Украина может вступить в НАТО даже в нынешних условиях, когда официальный Киев не контролирует всю территорию постсоветской республики и в самом альянсе есть противники такого расширения.При этом "придется согласиться, по крайней мере на какое-то время" на принадлежность Крыма России и сухопутный коридор с полуострова в новые регионы РФ, отметил Ставридис. У такого решения будут противники не только на Западе и в Киеве, но и в Москве, уверен адмирал. Он отметил: "Но помните, что президент России Владимир Путин тоже будет ненавидеть такой исход — это будет означать, что он явно и полностью провалил свою задачу по завоеванию всей Украины и ему придется довольствоваться поврежденными в боях и сильно заминированными частями юго-востока, вряд ли достойный приз".По оценкам бывшего главкома НАТО, нынешнее руководство Украины не в состоянии требовать полного вывода российских войск из новых регионов РФ. Изменить ситуацию на поле боя оно тоже не может."Весенне-летнее наступление Киева привело к тупику, и даже с прибытием истребителей F-16 в следующем году (что давно назрело), маловероятно, что произойдет реальное изменение положения дел.Как и в случае с Корейской войной, эта ситуация, вероятно, перерастет в замороженный конфликт; чем раньше прекратятся крупные боевые действия, тем скорее украинцы начнут восстанавливаться", - констатировал Ставридис.
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новости, украина, нато, украина-нато, сво, демилитаризация, денацификация, военный эксперт, сша, крым, новые регионы рф, перемирие
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, СВО, демилитаризация, денацификация, военный эксперт, США, Крым, Новые регионы РФ, перемирие

Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО

11:23 12.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СВО на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир". Об этом говорится в статье, которую 11 ноября опубликовал Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО
Ставридис посетил Сеул, отметив, что ему этот "визит напомнил об окончании Корейской войны и растущих признаках того, что конец войны на Украине может выглядеть аналогичным образом". На той войне сражался его отец.
Рисуя предполагаемое будущее Украины после СВО, Ставридис указал на источники восстановления и роста. Первый источник - продажа украинских активов Западу (СМИИ, энергетика и т.д.). Второй источник: "Дополнительным позитивом для восстановления Украины является потенциальное наличие сотен миллиардов долларов российских фондов, находящихся под санкциями Запада".
Американский отставной адмирал уверен, что Украина может вступить в НАТО даже в нынешних условиях, когда официальный Киев не контролирует всю территорию постсоветской республики и в самом альянсе есть противники такого расширения.
При этом "придется согласиться, по крайней мере на какое-то время" на принадлежность Крыма России и сухопутный коридор с полуострова в новые регионы РФ, отметил Ставридис. У такого решения будут противники не только на Западе и в Киеве, но и в Москве, уверен адмирал. Он отметил: "Но помните, что президент России Владимир Путин тоже будет ненавидеть такой исход — это будет означать, что он явно и полностью провалил свою задачу по завоеванию всей Украины и ему придется довольствоваться поврежденными в боях и сильно заминированными частями юго-востока, вряд ли достойный приз".
По оценкам бывшего главкома НАТО, нынешнее руководство Украины не в состоянии требовать полного вывода российских войск из новых регионов РФ. Изменить ситуацию на поле боя оно тоже не может.
"Весенне-летнее наступление Киева привело к тупику, и даже с прибытием истребителей F-16 в следующем году (что давно назрело), маловероятно, что произойдет реальное изменение положения дел.Как и в случае с Корейской войной, эта ситуация, вероятно, перерастет в замороженный конфликт; чем раньше прекратятся крупные боевые действия, тем скорее украинцы начнут восстанавливаться", - констатировал Ставридис.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 14:15
Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВОКиевскому режиму пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Об этом заявил 10 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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