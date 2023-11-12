https://ukraina.ru/20231112/1050958039.html
Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО
Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО - 12.11.2023 Украина.ру
Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО
СВО на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир". Об этом говорится в статье, которую 11 ноября опубликовал Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО
2023-11-12T11:23
2023-11-12T11:23
2023-11-12T11:23
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Ставридис посетил Сеул, отметив, что ему этот "визит напомнил об окончании Корейской войны и растущих признаках того, что конец войны на Украине может выглядеть аналогичным образом". На той войне сражался его отец. Рисуя предполагаемое будущее Украины после СВО, Ставридис указал на источники восстановления и роста. Первый источник - продажа украинских активов Западу (СМИИ, энергетика и т.д.). Второй источник: "Дополнительным позитивом для восстановления Украины является потенциальное наличие сотен миллиардов долларов российских фондов, находящихся под санкциями Запада".Американский отставной адмирал уверен, что Украина может вступить в НАТО даже в нынешних условиях, когда официальный Киев не контролирует всю территорию постсоветской республики и в самом альянсе есть противники такого расширения.При этом "придется согласиться, по крайней мере на какое-то время" на принадлежность Крыма России и сухопутный коридор с полуострова в новые регионы РФ, отметил Ставридис. У такого решения будут противники не только на Западе и в Киеве, но и в Москве, уверен адмирал. Он отметил: "Но помните, что президент России Владимир Путин тоже будет ненавидеть такой исход — это будет означать, что он явно и полностью провалил свою задачу по завоеванию всей Украины и ему придется довольствоваться поврежденными в боях и сильно заминированными частями юго-востока, вряд ли достойный приз".По оценкам бывшего главкома НАТО, нынешнее руководство Украины не в состоянии требовать полного вывода российских войск из новых регионов РФ. Изменить ситуацию на поле боя оно тоже не может."Весенне-летнее наступление Киева привело к тупику, и даже с прибытием истребителей F-16 в следующем году (что давно назрело), маловероятно, что произойдет реальное изменение положения дел.Как и в случае с Корейской войной, эта ситуация, вероятно, перерастет в замороженный конфликт; чем раньше прекратятся крупные боевые действия, тем скорее украинцы начнут восстанавливаться", - констатировал Ставридис.
https://ukraina.ru/20231110/1050922498.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, украина-нато, сво, демилитаризация, денацификация, военный эксперт, сша, крым, новые регионы рф, перемирие
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, СВО, демилитаризация, денацификация, военный эксперт, США, Крым, Новые регионы РФ, перемирие
Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВО
СВО на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир". Об этом говорится в статье, которую 11 ноября опубликовал Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО
Ставридис посетил Сеул, отметив, что ему этот "визит напомнил об окончании Корейской войны и растущих признаках того, что конец войны на Украине может выглядеть аналогичным образом". На той войне сражался его отец.
Рисуя предполагаемое будущее Украины после СВО, Ставридис указал на источники восстановления и роста. Первый источник - продажа украинских активов Западу (СМИИ, энергетика и т.д.). Второй источник: "Дополнительным позитивом для восстановления Украины является потенциальное наличие сотен миллиардов долларов российских фондов, находящихся под санкциями Запада".
Американский отставной адмирал уверен, что Украина может вступить в НАТО даже в нынешних условиях, когда официальный Киев не контролирует всю территорию постсоветской республики и в самом альянсе есть противники такого расширения.
При этом "придется согласиться, по крайней мере на какое-то время" на принадлежность Крыма России и сухопутный коридор с полуострова в новые регионы РФ, отметил Ставридис. У такого решения будут противники не только на Западе и в Киеве, но и в Москве, уверен адмирал. Он отметил: "Но помните, что президент России Владимир Путин тоже будет ненавидеть такой исход — это будет означать, что он явно и полностью провалил свою задачу по завоеванию всей Украины и ему придется довольствоваться поврежденными в боях и сильно заминированными частями юго-востока, вряд ли достойный приз".
По оценкам бывшего главкома НАТО, нынешнее руководство Украины не в состоянии требовать полного вывода российских войск из новых регионов РФ. Изменить ситуацию на поле боя оно тоже не может.
"Весенне-летнее наступление Киева привело к тупику, и даже с прибытием истребителей F-16 в следующем году (что давно назрело), маловероятно, что произойдет реальное изменение положения дел.Как и в случае с Корейской войной, эта ситуация, вероятно, перерастет в замороженный конфликт; чем раньше прекратятся крупные боевые действия, тем скорее украинцы начнут восстанавливаться",
- констатировал
Ставридис.