Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"

В 2024 году у мировых держав появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И попытка построить новую империю может навсегда стереть Польшу с карты мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков