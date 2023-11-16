Ясненское ракетное соединение переходит на комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком – МО - 16.11.2023 Украина.ру
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Ясненское ракетное соединение переходит на комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком – МО
Ясненское ракетное соединение переходит на комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком – МО - 16.11.2023 Украина.ру
Ясненское ракетное соединение переходит на комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком – МО
Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенное в Оренбургской области, продолжает перевооружение на ракетный комплекс "Авангард". Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-16T09:58
2023-11-16T09:58
новости
россия
ясненский район
минобороны рф
ядерное оружие
гиперзвук
ракетные войска
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"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что для позиционного района также подготовлена инфраструктура, которая "включает сооружения для проведения занятий с дежурными сменами, несения боевого дежурства и отдыха личного состава".Минобороны распространило видеоролик транспортировки межконтинентальной баллистической ракеты и её установки в шахту."Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - подчёркивается в сообщении.
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новости, россия, ясненский район, минобороны рф, ядерное оружие, гиперзвук, ракетные войска
Новости, Россия, Ясненский район, Минобороны РФ, Ядерное оружие, гиперзвук, ракетные войска

Ясненское ракетное соединение переходит на комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком – МО

09:58 16.11.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейшей ракеты «Авангард»
Запуск новейшей ракеты «Авангард»
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенное в Оренбургской области, продолжает перевооружение на ракетный комплекс "Авангард". Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для позиционного района также подготовлена инфраструктура, которая "включает сооружения для проведения занятий с дежурными сменами, несения боевого дежурства и отдыха личного состава".
Минобороны распространило видеоролик транспортировки межконтинентальной баллистической ракеты и её установки в шахту.
"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - подчёркивается в сообщении.
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