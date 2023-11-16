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В Смоленской области обнаружены обломки двух начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ

В Смоленской области обнаружены обломки двух начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ - 16.11.2023 Украина.ру

В Смоленской области обнаружены обломки двух начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ

Беспилотники испанского производства состоят на вооружении армии Украины, сообщает Телеграм-канал "Военный обозреватель"

2023-11-16T09:47

2023-11-16T09:47

2023-11-16T09:47

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Обломки снаряженного взрывчаткой БПЛА Spaitech COLUMBA обнаружены в Смоленской области. Беспилотник испанского производства состоит на вооружении ВСУ, его боевое применение по территории России зафиксировано впервые.Внутри беспилотников находилась взрывчатка "СИ-4" массой более 1 кг, уточняет Телеграм-канал Baza.По данным "Базы", беспилотники были обнаружены вчера утром в Смоленске и в деревне Пасово. Первый БПЛА нашел житель города. Устройство самолетного типа было серого цвета с горящей красной лампочкой и отломанным крылом. Позже, в деревне Пасово, полицейские обнаружили еще один беспилотник самолетного типа Columba (такие делают на Украине) с кумулятивным зарядом и двумя тротиловыми шашками со взрывчаткой марки "СИ-4".Сам мужчина и его соседи не пострадали.По информации Минобороны России 15 ноября около 7:30 утра войска сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области.

https://ukraina.ru/20231016/1050210728.html

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