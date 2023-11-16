На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины - 16.11.2023 Украина.ру
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На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины - 16.11.2023 Украина.ру
На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск
2023-11-16T07:45
2023-11-16T07:46
новости
украина
воздушная тревога
бпла
сво
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Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских СМИ, не менее семи взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, СВО

На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины

07:45 16.11.2023 (обновлено: 07:46 16.11.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, не менее семи взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Новая подстанция 330 кВ Ржевская - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
06:45
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – SpiegelРоссия в состоянии всего одним ударом оставить сотни тысяч украинцев без света. Об этом говорится в материале обозревателей Spiegel Александра Эппа, Оливера Имхофа и Никласа Мариенхагена
 
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