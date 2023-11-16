https://ukraina.ru/20231116/1051067522.html
На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины - 16.11.2023 Украина.ру
На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск
2023-11-16T07:45
2023-11-16T07:45
2023-11-16T07:46
новости
украина
воздушная тревога
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_57e2045f147874e865652e12cd3d77f7.jpg
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских СМИ, не менее семи взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231116/1051066379.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_19:0:731:534_1920x0_80_0_0_64439e9bf69b2716d1231c3540729c00.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, СВО
На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
07:45 16.11.2023 (обновлено: 07:46 16.11.2023)
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:40 мск