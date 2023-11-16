Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ - 16.11.2023 Украина.ру
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Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ
Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ - 16.11.2023 Украина.ру
Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ
По меньшей мере семь взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи, 16 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал украинского издания "Общественное"
2023-11-16T01:50
2023-11-16T01:50
новости
харьковская область
взрывы
ракетный удар
сво
вс рф
всу
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По данным Харьковского военного гарнизона, российская армия наносит удары ракетами С-300. Уточняется, что пуски осуществляются из Белгородской области. В украинском регионе ревут сирены воздушной тревоги. Украинские мониторинговые паблики сообщают о новых вылетах ракет с территории России. Ранее СМИ писали, что ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде. В среду, 15 ноября, в министерстве обороны РФ заявляли об уничтожении в районе города Волчанск Харьковской области склада боеприпасов Первой бригады специального назначения Вооружённых сил Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьковская область, взрывы, ракетный удар, сво, вс рф, всу
Новости, Харьковская область, взрывы, ракетный удар, СВО, ВС РФ, ВСУ

Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ

01:50 16.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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По меньшей мере семь взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи, 16 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал украинского издания "Общественное"
По данным Харьковского военного гарнизона, российская армия наносит удары ракетами С-300. Уточняется, что пуски осуществляются из Белгородской области.
В украинском регионе ревут сирены воздушной тревоги. Украинские мониторинговые паблики сообщают о новых вылетах ракет с территории России.
Ранее СМИ писали, что ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде.
В среду, 15 ноября, в министерстве обороны РФ заявляли об уничтожении в районе города Волчанск Харьковской области склада боеприпасов Первой бригады специального назначения Вооружённых сил Украины.
 
НовостиХарьковская областьвзрывыракетный ударСВОВС РФВСУ
 
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