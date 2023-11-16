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Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ
Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ - 16.11.2023 Украина.ру
Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ
По меньшей мере семь взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи, 16 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал украинского издания "Общественное"
2023-11-16T01:50
2023-11-16T01:50
2023-11-16T01:50
новости
харьковская область
взрывы
ракетный удар
сво
вс рф
всу
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По данным Харьковского военного гарнизона, российская армия наносит удары ракетами С-300. Уточняется, что пуски осуществляются из Белгородской области. В украинском регионе ревут сирены воздушной тревоги. Украинские мониторинговые паблики сообщают о новых вылетах ракет с территории России. Ранее СМИ писали, что ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде. В среду, 15 ноября, в министерстве обороны РФ заявляли об уничтожении в районе города Волчанск Харьковской области склада боеприпасов Первой бригады специального назначения Вооружённых сил Украины.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, взрывы, ракетный удар, сво, вс рф, всу
Новости, Харьковская область, взрывы, ракетный удар, СВО, ВС РФ, ВСУ
Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ
По меньшей мере семь взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи, 16 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал украинского издания "Общественное"
По данным Харьковского военного гарнизона, российская армия наносит удары ракетами С-300. Уточняется, что пуски осуществляются из Белгородской области.
В украинском регионе ревут сирены воздушной тревоги. Украинские мониторинговые паблики сообщают о новых вылетах ракет с территории России.
Ранее СМИ писали, что ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде.
В среду, 15 ноября, в министерстве обороны РФ заявляли об уничтожении в районе города Волчанск Харьковской области склада боеприпасов Первой бригады специального назначения Вооружённых сил Украины.