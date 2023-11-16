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Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ

Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ - 16.11.2023 Украина.ру

Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ

По меньшей мере семь взрывов с интервалами в несколько минут прозвучали в Харьковской области после полуночи, 16 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал украинского издания "Общественное"

2023-11-16T01:50

2023-11-16T01:50

2023-11-16T01:50

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По данным Харьковского военного гарнизона, российская армия наносит удары ракетами С-300. Уточняется, что пуски осуществляются из Белгородской области. В украинском регионе ревут сирены воздушной тревоги. Украинские мониторинговые паблики сообщают о новых вылетах ракет с территории России. Ранее СМИ писали, что ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде. В среду, 15 ноября, в министерстве обороны РФ заявляли об уничтожении в районе города Волчанск Харьковской области склада боеприпасов Первой бригады специального назначения Вооружённых сил Украины.

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2023

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новости, харьковская область, взрывы, ракетный удар, сво, вс рф, всу