В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Требование Международной федерации гимнастики о запрете использования российскими спортсменами символики РФ и предписание выступать в униформе нейтрального цвета говорит об отсутствии морали и нравственности у тех, кто стоит "у руля" международных спортивных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По её словам, международные спортивные структуры спорта используются в качестве инструмента для насаждения политики "отмены" России и отечественных атлетов.
"Спортивные функционеры, помимо уже не удивляющего никого на Западе запрета на использование любой символики нашей страны (...), предписали отечественным гимнасткам выступать в униформе полностью нейтральной цветовой гаммы однотонного голубого или белого цвета, которую необходимо в обязательном порядке согласовывать с Международной федерацией", – сказала Захарова.
В российском МИДе оценивают эти требования как проявление сегрегации спортсменов по национальному признаку и проявление ненависти к спортсменам и атлетам из России.
"Это недопустимо в мировом спорте. Это является ударом по мировому спортивному движению и мировому олимпизму. Агрессивное навязывание нашим спортсменам – исключительно по признаку национальной принадлежности – унизительных и необоснованных условий участия в спортивных мероприятиях противоречит Олимпийской хартии и нарушает фундаментальные принципы олимпизма" – напомнила Мария Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.