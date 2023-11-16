В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051063448.html
В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций
В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций - 16.11.2023 Украина.ру
В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций
Требование Международной федерации гимнастики о запрете использования российскими спортсменами символики РФ и предписание выступать в униформе нейтрального цвета говорит об отсутствии морали и нравственности у тех, кто стоит "у руля" международных спортивных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-16T00:00
2023-11-16T00:00
новости
захарова
мид рф
спорт
гимнастика
ограничения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/40/1022524098_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_bc0ca35d2952a5d6a29b9baf50b1e308.jpg
По её словам, международные спортивные структуры спорта используются в качестве инструмента для насаждения политики "отмены" России и отечественных атлетов. В российском МИДе оценивают эти требования как проявление сегрегации спортсменов по национальному признаку и проявление ненависти к спортсменам и атлетам из России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/40/1022524098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41496ca6177f75b9c03467c77479333c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, захарова, мид рф, спорт, гимнастика, ограничения
Новости, Захарова, МИД РФ, спорт, гимнастика, ограничения

В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций

00:00 16.11.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Требование Международной федерации гимнастики о запрете использования российскими спортсменами символики РФ и предписание выступать в униформе нейтрального цвета говорит об отсутствии морали и нравственности у тех, кто стоит "у руля" международных спортивных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По её словам, международные спортивные структуры спорта используются в качестве инструмента для насаждения политики "отмены" России и отечественных атлетов.
"Спортивные функционеры, помимо уже не удивляющего никого на Западе запрета на использование любой символики нашей страны (...), предписали отечественным гимнасткам выступать в униформе полностью нейтральной цветовой гаммы однотонного голубого или белого цвета, которую необходимо в обязательном порядке согласовывать с Международной федерацией", – сказала Захарова.
В российском МИДе оценивают эти требования как проявление сегрегации спортсменов по национальному признаку и проявление ненависти к спортсменам и атлетам из России.
"Это недопустимо в мировом спорте. Это является ударом по мировому спортивному движению и мировому олимпизму. Агрессивное навязывание нашим спортсменам – исключительно по признаку национальной принадлежности – унизительных и необоснованных условий участия в спортивных мероприятиях противоречит Олимпийской хартии и нарушает фундаментальные принципы олимпизма" – напомнила Мария Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.
 
НовостиЗахароваМИД РФспортгимнастикаограничения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:37В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО
00:17Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО
00:00В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций
23:43ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде – СМИ
23:25Словацкие перевозчики намерены блокировать украинскую границу – СМИ
23:11Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс
22:57КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной – Си Цзиньпин
22:50Львовский предприниматель зарабатывал на бегстве от ВСУ в ЕС до $7 тыс с соотечественника
22:41Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам
22:32Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро
22:23Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности
21:57Националистку Фарион уволили из Львовского политехнического университета
21:40На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ
21:10В Белом доме опять указали Украине на "конец верёвки"
20:58СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии
20:45Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары
20:41Адаптировались: в МИД РФ рассказали о влиянии антироссийских санкций
20:20Мэр Горловки сообщил о неудавшейся попытке прорыва ВСУ
20:06На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка
19:50Киев, Сумы или Харьков? Васильев об ударах России после Авдеевки и Зеленском, который пошёл ва-банк
Лента новостейМолния