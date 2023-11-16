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В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций

В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций - 16.11.2023 Украина.ру

В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций

Требование Международной федерации гимнастики о запрете использования российскими спортсменами символики РФ и предписание выступать в униформе нейтрального цвета говорит об отсутствии морали и нравственности у тех, кто стоит "у руля" международных спортивных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-16T00:00

2023-11-16T00:00

2023-11-16T00:00

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По её словам, международные спортивные структуры спорта используются в качестве инструмента для насаждения политики "отмены" России и отечественных атлетов. В российском МИДе оценивают эти требования как проявление сегрегации спортсменов по национальному признаку и проявление ненависти к спортсменам и атлетам из России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, захарова, мид рф, спорт, гимнастика, ограничения