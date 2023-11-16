Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины
Если Зеленский просто уволит Залужного, то он сможет свободно баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Поэтому Зеленскому нужно его репрессировать, обвинив в государственной измене и коррупции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Сейчас глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поехал в Вашингтон с личной просьбой Владимира Зеленского разрешить ему уволить Залужного, рассказал эксперт.
Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.
"Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене", - подчеркнул Марков.
Еще Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Это главная проблема, которую должен решить Зеленский, заключил собеседник Украина.ру.
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