https://ukraina.ru/20231116/1051052132.html

Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины

Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины - 16.11.2023 Украина.ру

Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины

Если Зеленский просто уволит Залужного, то он сможет свободно баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Поэтому Зеленскому нужно его репрессировать, обвинив в государственной измене и коррупции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-11-16T05:20

2023-11-16T05:20

2023-11-16T05:20

новости

владимир зеленский

валерий залужный

украина

выборы

сша

президентские выборы

репрессии

увольнение

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Сейчас глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поехал в Вашингтон с личной просьбой Владимира Зеленского разрешить ему уволить Залужного, рассказал эксперт.Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.Еще Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Это главная проблема, которую должен решить Зеленский, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, валерий залужный, украина, выборы, сша, президентские выборы, репрессии, увольнение