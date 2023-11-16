Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051052132.html
Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины
Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины - 16.11.2023 Украина.ру
Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины
Если Зеленский просто уволит Залужного, то он сможет свободно баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Поэтому Зеленскому нужно его репрессировать, обвинив в государственной измене и коррупции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-16T05:20
2023-11-16T05:20
новости
владимир зеленский
валерий залужный
украина
выборы
сша
президентские выборы
репрессии
увольнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/15/1033341581_0:21:1043:608_1920x0_80_0_0_b92b62c41671ba074952055fb82c3fec.jpg
Сейчас глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поехал в Вашингтон с личной просьбой Владимира Зеленского разрешить ему уволить Залужного, рассказал эксперт.Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.Еще Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Это главная проблема, которую должен решить Зеленский, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/15/1033341581_35:0:962:695_1920x0_80_0_0_19769cb36e5a5bf96972b5c626ab25bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, валерий залужный, украина, выборы, сша, президентские выборы, репрессии, увольнение
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Украина, выборы, США, президентские выборы, репрессии, увольнение

Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины

05:20 16.11.2023
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ Ривненская область
Зеленский ВСУ Ривненская область
© president.gov.ua
Читать в
Если Зеленский просто уволит Залужного, то он сможет свободно баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Поэтому Зеленскому нужно его репрессировать, обвинив в государственной измене и коррупции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Сейчас глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поехал в Вашингтон с личной просьбой Владимира Зеленского разрешить ему уволить Залужного, рассказал эксперт.
Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы, добавил он.
"Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене", - подчеркнул Марков.
Еще Причем если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты и выиграет выборы. Это главная проблема, которую должен решить Зеленский, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Камкин интервью
Вчера, 15:37
Александр Камкин: Евросоюз будет держать ВСУ под капельницей, пока Россия не начнет решающее наступлениеДля Шольца лично и для политического истеблишмента ФРГ верность евроатлантическим обязательствам важнее, чем ответственность перед избирателями и страной, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
НовостиВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУкраинавыборыСШАпрезидентские выборырепрессииувольнение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
06:38Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США
06:26"Зреет бунт". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
06:24Авдеевский фронт: Армия РФ за неделю уничтожила семь "Леопардов", а по ночам кошмарит ВСУ "зажигалками"
06:23Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав - Си Цзиньпин
06:08Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин
06:00"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад
05:56США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си Цзиньпин
05:50"Мясные атаки и безнадежность": политолог сообщил, как Залужный ищет выход, готовясь к войне до 2025 года
05:45"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку
05:44Теперь и Одесса. На Украине расширяется зона воздушной тревоги
05:43Глеб Бобров: Россия ночью перестреляет ВСУ, разрушит "Рим", повесит над Киевом флаг и предателей
05:40Эксперт о том, как после провала ВСУ Сырский стал "кровавым", Зеленский - крайним, а Залужный "умыл руки"
05:30Парламент Великобритании проголосовал против призыва к перемирию в Газе - Guardian
05:30"Зеленский мутит воду": Сергей Марков раскрыл, зачем Залужный звонил в США и чего хочет добиться Ермак
05:20Сергей Марков о том, как Зеленский будет репрессировать Залужного, чтобы тот не стал президентом Украины
05:11На юго-востоке Украины из-за ракетной угрозы объявлена воздушная тревога
05:10Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине
05:00От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине
04:52Россия может победить Европу в затяжной войне - Polityka
Лента новостейМолния