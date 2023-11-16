Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине
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© Александр Максименко
Уничтожение оппозиции и зачистка политического поля на Украине говорит о том, что это государство крайне далеко от демократии. Поэтому без президентских выборов на Украине вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Недавнее заявление Ирины Фарион, в котором она назвала "сбродом" русскоязычных ВСУшников говорит о том, что на Украине ищут виноватых. Националистические батальоны, которые имеют наглость разговаривать на русском языке, завтра объявят предателями, которые сдают фронты, рассказал эксперт.
"Это нацистская традиция. Государство Украина сейчас это нацистская анархия. Не скажешь, что Зеленский — авторитарный лидер, но уничтожение оппозиции, СМИ, зачистка политического поля говорят о том, что это государство крайне далеко от демократии", - отметил Суздальцев.
Поэтому Запад и пропихивает план выборов на Украине, потому что без них вся эта команда превращается в нацистский режим. И поэтому им будет сложно помогать, добавил политолог.
Но даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится, заключил собеседник Украина.ру.
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