https://ukraina.ru/20231116/1051049341.html

Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине

Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине - 16.11.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине

Уничтожение оппозиции и зачистка политического поля на Украине говорит о том, что это государство крайне далеко от демократии. Поэтому без президентских выборов на Украине вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-11-16T05:10

2023-11-16T05:10

2023-11-16T05:10

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всу

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Недавнее заявление Ирины Фарион, в котором она назвала "сбродом" русскоязычных ВСУшников говорит о том, что на Украине ищут виноватых. Националистические батальоны, которые имеют наглость разговаривать на русском языке, завтра объявят предателями, которые сдают фронты, рассказал эксперт.Поэтому Запад и пропихивает план выборов на Украине, потому что без них вся эта команда превращается в нацистский режим. И поэтому им будет сложно помогать, добавил политолог.Но даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051023456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, выборы, фарион, национализм, владимир зеленский, президентские выборы, запад, демократия, всу, нато