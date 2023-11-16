Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине
Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине
Уничтожение оппозиции и зачистка политического поля на Украине говорит о том, что это государство крайне далеко от демократии. Поэтому без президентских выборов на Украине вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-11-16T05:10
2023-11-16T05:10
новости
украина
выборы
фарион
национализм
владимир зеленский
президентские выборы
запад
демократия
всу
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Недавнее заявление Ирины Фарион, в котором она назвала "сбродом" русскоязычных ВСУшников говорит о том, что на Украине ищут виноватых. Националистические батальоны, которые имеют наглость разговаривать на русском языке, завтра объявят предателями, которые сдают фронты, рассказал эксперт.Поэтому Запад и пропихивает план выборов на Украине, потому что без них вся эта команда превращается в нацистский режим. И поэтому им будет сложно помогать, добавил политолог.Но даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051023456.html
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новости, украина, выборы, фарион, национализм, владимир зеленский, президентские выборы, запад, демократия, всу, нато
Новости, Украина, выборы, Фарион, национализм, Владимир Зеленский, президентские выборы, Запад, демократия, ВСУ, НАТО

Политолог объяснил, где Фарион ищет предателей и кто строит "нацистскую анархию" на Украине

05:10 16.11.2023
 
© Александр Максименко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве перед отправкой на Донбасс
Бойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве перед отправкой на Донбасс
© Александр Максименко
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Уничтожение оппозиции и зачистка политического поля на Украине говорит о том, что это государство крайне далеко от демократии. Поэтому без президентских выборов на Украине вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Недавнее заявление Ирины Фарион, в котором она назвала "сбродом" русскоязычных ВСУшников говорит о том, что на Украине ищут виноватых. Националистические батальоны, которые имеют наглость разговаривать на русском языке, завтра объявят предателями, которые сдают фронты, рассказал эксперт.
"Это нацистская традиция. Государство Украина сейчас это нацистская анархия. Не скажешь, что Зеленский — авторитарный лидер, но уничтожение оппозиции, СМИ, зачистка политического поля говорят о том, что это государство крайне далеко от демократии", - отметил Суздальцев.
Поэтому Запад и пропихивает план выборов на Украине, потому что без них вся эта команда превращается в нацистский режим. И поэтому им будет сложно помогать, добавил политолог.
Но даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 05:10
Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
 
НовостиУкраинавыборыФарионнационализмВладимир Зеленскийпрезидентские выборыЗападдемократияВСУНАТО
 
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