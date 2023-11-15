СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии - 15.11.2023 Украина.ру
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СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии
СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии - 15.11.2023 Украина.ру
СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могилы советских воинов в Финляндии. Об этом 15 ноября сообщил ТГ-канал СК РФ
2023-11-15T20:58
2023-11-15T20:58
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криминал
вандалы
вандализм
могилы
кладбище
финляндия
культура
захоронения
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Поводом для проверки стали сообщения об осквернении неустановленными лицами захоронения советских солдат на кладбище Кавиланнуми в финляндском городе Сало. "В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленных Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего, - сказано в официальном сообщении российского Следкома.В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям "лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния".
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новости, ес, криминал, вандалы, вандализм, могилы, кладбище, финляндия, культура, захоронения, ркка, ссср, полиция финляндии, советско-финская война (1939—1940), великая отечественная война (1941-1945), ск рф, александр бастрыкин
Новости, ЕС, криминал, вандалы, вандализм, могилы, кладбище, Финляндия, культура, захоронения, РККА, СССР, Полиция Финляндии, Советско-финская война (1939—1940), Великая Отечественная война (1941-1945), СК РФ, Александр Бастрыкин

СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии

20:58 15.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могилы советских воинов в Финляндии. Об этом 15 ноября сообщил ТГ-канал СК РФ
Поводом для проверки стали сообщения об осквернении неустановленными лицами захоронения советских солдат на кладбище Кавиланнуми в финляндском городе Сало.

"В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленных Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего, - сказано в официальном сообщении российского Следкома.
В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям "лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния".
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
01:56
Захоронение советских солдат осквернили вандалы в ФинляндииВ финском городе Сало на кладбище Кавиланнумми вандалы сквернили захоронение 17-ти советских военнопленных. Об этом сообщили в Агентстве регионального государственного управления Восточной Финляндии
 
НовостиЕСкриминалвандалывандализммогилыкладбищеФинляндиякультуразахороненияРККАСССРПолиция ФинляндииСоветско-финская война (1939—1940)Великая Отечественная война (1941-1945)СК РФАлександр Бастрыкин
 
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