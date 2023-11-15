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СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии

СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии - 15.11.2023 Украина.ру

СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могилы советских воинов в Финляндии. Об этом 15 ноября сообщил ТГ-канал СК РФ

2023-11-15T20:58

2023-11-15T20:58

2023-11-15T20:58

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Поводом для проверки стали сообщения об осквернении неустановленными лицами захоронения советских солдат на кладбище Кавиланнуми в финляндском городе Сало. "В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленных Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего, - сказано в официальном сообщении российского Следкома.В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям "лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния".

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