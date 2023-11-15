Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам - 15.11.2023 Украина.ру
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Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам
Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам - 15.11.2023 Украина.ру
Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам
Лишённая возможности передвигаться самостоятельно из-за состояния здоровья 73-летняя россиянка была оставлена у дверей консульского отдела Посольства России в Мехико. Её бросили там её же дети – релоканты, которые решили переехать в Америку
2023-11-15T18:44
2023-11-15T18:44
новости
захарова
мид рф
релоканты
мигранты
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О том, как собственные дети оставили на произвол судьбы родного человека сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.По её словам, сотрудники посольства отреагировали на ситуацию оперативно и чётко, что позволило пожилой женщине благополучно вернуться домой. Необходимую медпомощь ей оказали на месте, а на деньги представителей диаспоры приобретён авиабилет. Ранее Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.
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новости, захарова, мид рф, релоканты, мигранты
Новости, Захарова, МИД РФ, релоканты, мигранты

Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам

18:44 15.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Лишённая возможности передвигаться самостоятельно из-за состояния здоровья 73-летняя россиянка была оставлена у дверей консульского отдела Посольства России в Мехико. Её бросили там её же дети – релоканты, которые решили переехать в Америку
О том, как собственные дети оставили на произвол судьбы родного человека сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Я впервые вижу, как к дверям тех, кого считают недостойными, подбрасывают собственную мать, которая не может ходить. В этом примере, в этом страшном проявлении человеконенавистнической логики отражается всё, что сейчас происходит. Её дети, представители релокантов, приняли решение перебраться сначала в Мексику, а из Мексики в США. Свою мать они оставили на попечении российских дипломатов", – сказала Захарова на брифинге.
По её словам, сотрудники посольства отреагировали на ситуацию оперативно и чётко, что позволило пожилой женщине благополучно вернуться домой. Необходимую медпомощь ей оказали на месте, а на деньги представителей диаспоры приобретён авиабилет.
"Женщина прибыла сегодня утром в столицу России. Сейчас она находится на попечении Департамента труда и социальной защиты Москвы. Родственников у неё в России нет. Квартиру её семья продала, когда приняла решение переехать на ВНЖ на американский континент", – уточнила спикер МИДа.
Ранее Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.
 
НовостиЗахароваМИД РФрелокантымигранты
 
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