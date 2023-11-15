Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам

"Я впервые вижу, как к дверям тех, кого считают недостойными, подбрасывают собственную мать, которая не может ходить. В этом примере, в этом страшном проявлении человеконенавистнической логики отражается всё, что сейчас происходит. Её дети, представители релокантов, приняли решение перебраться сначала в Мексику, а из Мексики в США. Свою мать они оставили на попечении российских дипломатов", – сказала Захарова на брифинге.