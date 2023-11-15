Захарова рассказала как релоканты подбросили собственную мать российским дипломатам
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Лишённая возможности передвигаться самостоятельно из-за состояния здоровья 73-летняя россиянка была оставлена у дверей консульского отдела Посольства России в Мехико. Её бросили там её же дети – релоканты, которые решили переехать в Америку
О том, как собственные дети оставили на произвол судьбы родного человека сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Я впервые вижу, как к дверям тех, кого считают недостойными, подбрасывают собственную мать, которая не может ходить. В этом примере, в этом страшном проявлении человеконенавистнической логики отражается всё, что сейчас происходит. Её дети, представители релокантов, приняли решение перебраться сначала в Мексику, а из Мексики в США. Свою мать они оставили на попечении российских дипломатов", – сказала Захарова на брифинге.
По её словам, сотрудники посольства отреагировали на ситуацию оперативно и чётко, что позволило пожилой женщине благополучно вернуться домой. Необходимую медпомощь ей оказали на месте, а на деньги представителей диаспоры приобретён авиабилет.
"Женщина прибыла сегодня утром в столицу России. Сейчас она находится на попечении Департамента труда и социальной защиты Москвы. Родственников у неё в России нет. Квартиру её семья продала, когда приняла решение переехать на ВНЖ на американский континент", – уточнила спикер МИДа.
Ранее Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы.