https://ukraina.ru/20240509/1054916586.html

"Багратион" мы не увидим: Храпач ответил, будет ли наступление на Харьков

"Багратион" мы не увидим: Храпач ответил, будет ли наступление на Харьков - 09.05.2024 Украина.ру

"Багратион" мы не увидим: Храпач ответил, будет ли наступление на Харьков

Ждать ли наступления российской армии на Харьков? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2024-05-09T05:31

2024-05-09T05:31

2024-05-09T05:31

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Он подчеркнул, что важнейшая задача российского командования - проводить денацификацию Украины, максимально сохраняя личный состав, средства и силы.Похожее мнение ранее в интервью изданию Украина.ру высказал и публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян. Он уверен, что Харьков является одним из важнейших направлений СВО, поэтому остается надежда, что в перспективе он будет освобожден."Именно Харьков стал первой столицей Украинской ССР. Потому что он в это время был под красными, а Киев – под гетманскими полномочиями. Именно в Харькове были Затонский, Раковский и все прочие. Поэтому Новороссийский федеральный округ со столицей в Харькове был бы вполне символичен", - сказал ранее Гаспарян."Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут ХарьковА вот военный историк Кирилл Копылов считает, что наступления ВС РФ на Харьков не будет, а активная работа российской артиллерии по городу - работа над минимизацией ударов ВСУ по Белгороду.Он добавил, что "Харьков стал странной ловушкой для Украины", ведь сейчас Киев вынужден накачивать город силами и комплексами ПВО, которые неизбежно перемалываются российской артиллерией.При этом, заметил эксперт, довольно забавно наблюдать за попытками киевского режима назначить Харьков "стратегически неважной точкой". Этот город, резюмировал Копылов, является одним из важнейших железнодорожных узлов на юго-востоке Украины, а также местом производства и ремонта военной техники."Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашняВ понедельник, 22 февраля, российскими военными в Харькове была уничтожена телевышка, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.Чуть позже, 24 апреля, Армия России нанесла удар по зданию, используемому для ротации войск ВСУ в поселке Боровая Харьковской области. По информации СМИ, на тот момент там находилось до 30 вэсэушников и шесть единиц техники. Кроме того, стало известно о повреждении газопровода в Шевченковском районе Харькова.Также ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание на то, что украинские власти сообщили об одном пострадавшем, а к зданию приехали сразу семь машин скорой помощи."Сообщают об одном пострадавшем, но приехало семь скорых": что известно о результатах удара ВС РФ по ВСУ в ХарьковеИнтересно, что за пару дней до этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."Проблемы с середины мая будут", - сказал он, добавив, что сложности на фронте у ВСУ начнутся, когда российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.Параллельно замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются "ощутимого результата"."Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат. Противник уже начал сыпаться", - сказал Алаудинов.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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новости, сергей храпач, фсб, украина.ру, харьков, вс рф, наступление