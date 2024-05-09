https://ukraina.ru/20240509/1054995326.html
Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России
Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России - 09.05.2024 Украина.ру
Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России
Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в поддержку России. Это первый случай в истории страны, когда за публикации в соцсетях украинку лишили свободы на такой большой срок, пишет телеграм-канал "Политика страны"
2024-05-09T16:31
2024-05-09T16:31
2024-05-09T16:31
новости
россия
украина
сво
вс рф
поддержка
срок
пост
сеть
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/96/1032339663_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_69a417707ba931ad84f4ea63fe642b6c.jpg
Отмечается, что пенсионерка на своей странице в сети призывала к поддержке российской армии, распространяла "дезинформацию о ходе войны". Перед судом украинка свою вину не признала.Ранее полиция запретила пенсионерке в Киеве возложить цветы к Вечному огню.
https://ukraina.ru/20240504/1054896841.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/96/1032339663_108:0:665:418_1920x0_80_0_0_3a4dc4c7b2b34da42433a61c9ffbc72a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, вс рф, поддержка, срок, пост, сеть, спецоперация, суд
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, поддержка, срок, пост, сеть, Спецоперация, Суд
Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России
Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в поддержку России. Это первый случай в истории страны, когда за публикации в соцсетях украинку лишили свободы на такой большой срок, пишет телеграм-канал "Политика страны"
"На Закарпатье 64-летню женщину приговорили к 5 годам лишения свободы за посты в "Одноклассниках". В суде следствие заявило, что пенсионерка оправдывала в интернете действия российских войск", — сказано в публикации.
Отмечается, что пенсионерка на своей странице в сети призывала к поддержке российской армии, распространяла "дезинформацию о ходе войны". Перед судом украинка свою вину не признала.
Ранее полиция запретила
пенсионерке в Киеве возложить цветы к Вечному огню.