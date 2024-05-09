Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России - 09.05.2024 Украина.ру
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Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России
Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России - 09.05.2024 Украина.ру
Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России
Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в поддержку России. Это первый случай в истории страны, когда за публикации в соцсетях украинку лишили свободы на такой большой срок, пишет телеграм-канал "Политика страны"
2024-05-09T16:31
2024-05-09T16:31
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Отмечается, что пенсионерка на своей странице в сети призывала к поддержке российской армии, распространяла "дезинформацию о ходе войны". Перед судом украинка свою вину не признала.Ранее полиция запретила пенсионерке в Киеве возложить цветы к Вечному огню.
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новости, россия, украина, сво, вс рф, поддержка, срок, пост, сеть, спецоперация, суд
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, поддержка, срок, пост, сеть, Спецоперация, Суд

Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России

16:31 09.05.2024
 
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Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в поддержку России. Это первый случай в истории страны, когда за публикации в соцсетях украинку лишили свободы на такой большой срок, пишет телеграм-канал "Политика страны"
"На Закарпатье 64-летню женщину приговорили к 5 годам лишения свободы за посты в "Одноклассниках". В суде следствие заявило, что пенсионерка оправдывала в интернете действия российских войск", — сказано в публикации.
Отмечается, что пенсионерка на своей странице в сети призывала к поддержке российской армии, распространяла "дезинформацию о ходе войны". Перед судом украинка свою вину не признала.
Ранее полиция запретила пенсионерке в Киеве возложить цветы к Вечному огню.
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