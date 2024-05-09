https://ukraina.ru/20240509/1054995326.html

Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России

Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России - 09.05.2024 Украина.ру

Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам за поддержку России

Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в поддержку России. Это первый случай в истории страны, когда за публикации в соцсетях украинку лишили свободы на такой большой срок, пишет телеграм-канал "Политика страны"

2024-05-09T16:31

2024-05-09T16:31

2024-05-09T16:31

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Отмечается, что пенсионерка на своей странице в сети призывала к поддержке российской армии, распространяла "дезинформацию о ходе войны". Перед судом украинка свою вину не признала.Ранее полиция запретила пенсионерке в Киеве возложить цветы к Вечному огню.

https://ukraina.ru/20240504/1054896841.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, сво, вс рф, поддержка, срок, пост, сеть, спецоперация, суд