"Есть все шансы покончить с Украиной": эксперт назвал месяц, когда российские войска расшатают фронт - 09.05.2024 Украина.ру
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"Есть все шансы покончить с Украиной": эксперт назвал месяц, когда российские войска расшатают фронт
"Есть все шансы покончить с Украиной": эксперт назвал месяц, когда российские войска расшатают фронт - 09.05.2024 Украина.ру
"Есть все шансы покончить с Украиной": эксперт назвал месяц, когда российские войска расшатают фронт
Сейчас Запад уже смирился с тем, что Украина будет вынуждена оставить Левобережье и стабилизировать линию фронта по Днепру или за Днепром таким образом, чтобы Россия в этом году не дошла до западной границы, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-09T05:45
2024-05-09T05:45
днепр
харьков
ростислав ищенко
геннадий алехин
ян гагин
всу
оборона
вс рф
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По мнению эксперта, Вашингтону важно, чтобы хоть какая-то сопротивляющаяся Украина осталась, однако ситуация на фронте демонстрирует обратное.“Даже если Украина стабилизирует линию фронта по Днепру, она рухнет не в этом году, а несколько позже. Дело в том, что наступления российских войск с полной катастрофой Украины на Левобережье западники ждут в мае – июне, потому что начинается сухой сезон. Во-первых, это дает возможности наступать широким фронтом. Во-вторых, к тому моменту российские войска уже серьезно расшатают фронт”, - утверждает Ищенко.Сегодня российские войска готовятся вступить в бой в районе Харьковской и Сумской областей, но как отмечает Ищенко, это произойдет в тот момент, когда линия фронта в Донбассе будет прорвана.Действительно, тезисы об освобождении этих населенных пунктов в последнее время звучат все чаще. В основном о Харькове. Как ранее отмечал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, этот город имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии.В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону различными резервами, в частности, командование отправило на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал “Укропский фреш”.При этом, как отмечают журналисты телеграм-канала, по всей видимости, такой шаг является частью пропагандисткой кампании, направленной на привлечение как можно большего числа людей в харьковскую тероборону.Однако перед тем, как украинское командование осознало, что ВСУ вскоре навсегда оставят Авдеевку, они перебросили на это направление сводный женский батальон. Как утверждают военные эксперты, посредством мобилизованных девушек Киев попытался “заткнут бреши в обороне”. Аналогичная ситуация, возможно, происходит и на Харьковском направлении.Более того, пару недель назад в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова читайте на Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днепр, харьков, ростислав ищенко, геннадий алехин, ян гагин, всу, оборона, вс рф
Днепр, Харьков, Ростислав Ищенко, Геннадий Алехин, Ян Гагин, ВСУ, оборона, ВС РФ

"Есть все шансы покончить с Украиной": эксперт назвал месяц, когда российские войска расшатают фронт

05:45 09.05.2024
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ
Бойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Сейчас Запад уже смирился с тем, что Украина будет вынуждена оставить Левобережье и стабилизировать линию фронта по Днепру или за Днепром таким образом, чтобы Россия в этом году не дошла до западной границы, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, Вашингтону важно, чтобы хоть какая-то сопротивляющаяся Украина осталась, однако ситуация на фронте демонстрирует обратное.
Даже если Украина стабилизирует линию фронта по Днепру, она рухнет не в этом году, а несколько позже. Дело в том, что наступления российских войск с полной катастрофой Украины на Левобережье западники ждут в мае – июне, потому что начинается сухой сезон. Во-первых, это дает возможности наступать широким фронтом. Во-вторых, к тому моменту российские войска уже серьезно расшатают фронт”, - утверждает Ищенко.
Сегодня российские войска готовятся вступить в бой в районе Харьковской и Сумской областей, но как отмечает Ищенко, это произойдет в тот момент, когда линия фронта в Донбассе будет прорвана.
Действительно, тезисы об освобождении этих населенных пунктов в последнее время звучат все чаще. В основном о Харькове. Как ранее отмечал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, этот город имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии.
В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону различными резервами, в частности, командование отправило на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал “Укропский фреш”.
При этом, как отмечают журналисты телеграм-канала, по всей видимости, такой шаг является частью пропагандисткой кампании, направленной на привлечение как можно большего числа людей в харьковскую тероборону.
Однако перед тем, как украинское командование осознало, что ВСУ вскоре навсегда оставят Авдеевку, они перебросили на это направление сводный женский батальон. Как утверждают военные эксперты, посредством мобилизованных девушек Киев попытался “заткнут бреши в обороне”. Аналогичная ситуация, возможно, происходит и на Харьковском направлении.
Более того, пару недель назад в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова читайте на Украина.ру
 
ДнепрХарьковРостислав ИщенкоГеннадий АлехинЯн ГагинВСУоборонаВС РФ
 
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