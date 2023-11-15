https://ukraina.ru/20231115/1051055467.html
"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев
"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев - 15.11.2023 Украина.ру
"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев
Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на 2023 год, что объясняется не только техническими причинами. Своими размышлениями на эту тему 15 ноября поделился зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев
2023-11-15T17:24
2023-11-15T17:24
2023-11-15T17:24
новости
дмитрий медведев
сво
украина
россия
никарагуа
международные отношения
международная политика
сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b4933fe6cc3a724d0fbac3af8b26ec08.jpg
Эпиграфом к своему очередному размышлению на актуальную тему Медведев избрал известный афоризм, приписываемый Франклину Рузвельту. Президент США почти век назад сказал: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын".По мнению Медведева, крылатое выражение уместно в нынешней ситуации, когда США пытаются помочь своим заграничным протеже. Финансовые затруднения при этом, уверен зампред Совбеза России, заокеанские элиты преодолеют в новом году. При этом, заметил он, сами затруднения – это "важный симптом развития болезни"."Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом всё сложнее, - констатировал Медведев. - Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с лёгкостью предаёт "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов".Вдобавок к этому, отметил Медведев, случилась "израильско-палестинская заваруха"."Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут ещё и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит, - заметил Медведев. - Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он…"
https://ukraina.ru/20231115/1051045901.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_129:0:2818:2017_1920x0_80_0_0_c71c34db931da18a4b99c03e538ad451.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, сво, украина, россия, никарагуа, международные отношения, международная политика, сша, конгресс сша, внешнее управление, военная помощь, коррупция, геополитика
Новости, Дмитрий Медведев, СВО, Украина, Россия, Никарагуа, международные отношения, Международная политика, США, Конгресс США, внешнее управление, военная помощь, коррупция, геополитика
"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев
Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на 2023 год, что объясняется не только техническими причинами. Своими размышлениями на эту тему 15 ноября поделился зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев
Эпиграфом к своему очередному размышлению на актуальную тему Медведев избрал известный афоризм, приписываемый Франклину Рузвельту. Президент США почти век назад сказал: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын".
По мнению Медведева, крылатое выражение уместно в нынешней ситуации, когда США пытаются помочь своим заграничным протеже. Финансовые затруднения при этом, уверен зампред Совбеза России, заокеанские элиты преодолеют в новом году. При этом, заметил он, сами затруднения – это "важный симптом развития болезни".
"Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом всё сложнее, - констатировал Медведев. - Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с лёгкостью предаёт "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов".
Вдобавок к этому, отметил Медведев, случилась "израильско-палестинская заваруха".
"Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут ещё и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит, - заметил
Медведев. - Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он…"