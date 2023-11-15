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"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев

"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев - 15.11.2023 Украина.ру

"Бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он" - Медведев

Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на 2023 год, что объясняется не только техническими причинами. Своими размышлениями на эту тему 15 ноября поделился зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев

2023-11-15T17:24

2023-11-15T17:24

2023-11-15T17:24

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Эпиграфом к своему очередному размышлению на актуальную тему Медведев избрал известный афоризм, приписываемый Франклину Рузвельту. Президент США почти век назад сказал: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын".По мнению Медведева, крылатое выражение уместно в нынешней ситуации, когда США пытаются помочь своим заграничным протеже. Финансовые затруднения при этом, уверен зампред Совбеза России, заокеанские элиты преодолеют в новом году. При этом, заметил он, сами затруднения – это "важный симптом развития болезни"."Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом всё сложнее, - констатировал Медведев. - Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с лёгкостью предаёт "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов".Вдобавок к этому, отметил Медведев, случилась "израильско-палестинская заваруха"."Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут ещё и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит, - заметил Медведев. - Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он…"

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