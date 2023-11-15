Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником - 15.11.2023 Украина.ру
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Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником
Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником - 15.11.2023 Украина.ру
Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником
Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский превратился в мясника. Аудиозапись комментария Маска распространили в соцсетях
2023-11-15T14:25
2023-11-15T14:25
илон маск
валерий залужный
владимир зеленский
переговоры
новости
украина
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При этом Маск указал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является именно тем, кто ценит жизни своих людей и трезво смотрит на то, что происходит на самом деле.До этого миллиардер говорил, что Зеленскому не следует гнать на убой молодых жителей Украины. По словам Маска, Киев должен сесть за стол переговоров с Москвой. Даже если диалог не состоится, украинский президент должен остановиться.
https://ukraina.ru/20231113/1050993822.html
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илон маск, валерий залужный, владимир зеленский, переговоры, новости, украина
Илон Маск, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, переговоры, Новости, Украина

Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником

14:25 15.11.2023
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© YouTube
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Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский превратился в мясника. Аудиозапись комментария Маска распространили в соцсетях
При этом Маск указал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является именно тем, кто ценит жизни своих людей и трезво смотрит на то, что происходит на самом деле.
"Я думаю, что Залужный точно тот, кто ценит жизни своих людей и трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", – указал Маск.
До этого миллиардер говорил, что Зеленскому не следует гнать на убой молодых жителей Украины. По словам Маска, Киев должен сесть за стол переговоров с Москвой. Даже если диалог не состоится, украинский президент должен остановиться.
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 20:32
Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ Американский миллиардер Илон Маск примет участие в российской конференции по искусственному интеллекту. Об этом говорится в публикации портала EU Reporter
 
Илон МаскВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийпереговорыНовостиУкраина
 
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