https://ukraina.ru/20231115/1051045901.html

Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником

Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником - 15.11.2023 Украина.ру

Маск похвалил Залужного, а Зеленского назвал мясником

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский превратился в мясника. Аудиозапись комментария Маска распространили в соцсетях

2023-11-15T14:25

2023-11-15T14:25

2023-11-15T14:25

илон маск

валерий залужный

владимир зеленский

переговоры

новости

украина

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При этом Маск указал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является именно тем, кто ценит жизни своих людей и трезво смотрит на то, что происходит на самом деле.До этого миллиардер говорил, что Зеленскому не следует гнать на убой молодых жителей Украины. По словам Маска, Киев должен сесть за стол переговоров с Москвой. Даже если диалог не состоится, украинский президент должен остановиться.

https://ukraina.ru/20231113/1050993822.html

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2023

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илон маск, валерий залужный, владимир зеленский, переговоры, новости, украина