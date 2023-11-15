https://ukraina.ru/20231115/1051039236.html

The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся

The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся - 15.11.2023 Украина.ру

The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся

Справедливости ради скажем, что статья "Действительно ли Украина вступит в ЕС?" является колонкой и отражает мнение её автора – Дермота Ходсона. Однако назвать это мнение случайным нельзя – оно принадлежит известному академическому учёному, профессору политической экономии, специалисту по экономическим отношениям внутри ЕС

2023-11-15T12:27

2023-11-15T12:27

2023-11-15T12:27

эксклюзив

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ес

евроинтеграция

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Ирландский учёный просто в силу своего статуса может говорить вещи, которые европейские политики по разным причинам говорить отказываются.Примером этого является первый же тезис Ходсона: весь предыдущий опыт расширения ЕС предполагал включение в состав союза стран, которые уже вступили в НАТО, поскольку "политика ЕС в сфере безопасности и обороны слишком слаба и не соответствует гарантиям" предоставляемым НАТО. Кстати, по поводу самих этих гарантий Ходсон глубокомысленно замечает, что они не проверены на практике – он констатирует факт или о чём-то догадывается?Что тут сенсационного? То, что с юридической точки зрения процессы вступления в ЕС и НАТО не связаны, о чём неоднократно говорилось на разных уровнях. Действительно – можно быть членом ЕС и не быть членом НАТО (Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта).Другое дело, что на Украине, например, пропаганда вступления в НАТО исходила и тезиса о том, что оно нужно для вступления в ЕС. Правда, аргументация была другая – дескать, требования ЕС и НАТО в плане демократии во многом совпадают.Ходсон, разумеется, просто констатирует факт, что Украина – не член НАТО, но читается и подтекст – непонятно, когда Украина сможет вступить в Альянс. Особенно учитывая принципиальные возражения со стороны России.Второй тезис Ходсона тоже тянет на сенсацию и направлен против тех американских доброхотов, которые советовали Украине строить "аграрную сверхдержаву" – как раз именно украинское сельское хозяйство является препятствие для вступления Украины в ЕС. Причем даже не в том виде, в котором оно существует сейчас, а в виде самой по себе возможности – слишком много на Украине чернозёма.Соображения профессора – очень просты: "Согласно выводам проведенного недавно исследования, она (Украина – Авт.) за семь лет будет иметь право на получение сельскохозяйственных субсидий в размере до 96,5 миллиарда евро. Добавьте к этому инвестиции в дорожное строительство, в железные дороги и в природоохранные проекты из фонда солидарности ЕС, который предназначен для оказания помощи беднейшим странам-членом, чтобы они могли догнать остальных, и вы получите общую сумму затрат на принятие Украины, составляющую 186 миллиардов евро. Это больше всего годового бюджета ЕС" (не больше – принятый Европарламентом бюджет ЕС на 2023 год составил € 186,6 млрд).Это не говоря о расходах на предлагаемую Зеленским программу восстановления страны, по которой "до 2032 года потребуется как минимум 700 миллиардов евро". Как легко понять, это ещё чуть больше семи годовых бюджетов ЕС на протяжении восьми лет. Другое дело, что тут Киев рассчитывает не только на ЕС, но также на ресурсы отдельных стран, международных финансовых организаций и украденные у России средства (которые оценивались в € 303 млрд).При этом сельское хозяйство даёт прибыли незначительные, потому перед членами ЕС возникает перспектива "вечно давать больше, а получать меньше".Третий тезис – переговоры со странами-членами ЕС, в принципе, – дело ненадёжное. Переговоры могут идти долго, могут вообще не начаться, а отдельные страны могут, учитывая стоимость проекта, провести по поводу вступления Украины референдумы с непредсказуемым результатом.Подводя итоги своих рассуждений, Ходсон указывает на противоречие между моральным желанием помочь стране, которая борется за выживание, и необходимостью платить за это.Отметим, что тут рассуждение профессора принципиально неверно, поскольку исходит из идеологических лозунгов, а не из реальной ситуации. Украина борется сейчас не за выживание, а за самоуничтожение. Европейские союзники превосходно это знают и платить не хотят именно поэтому – зачем покойнику деньги? Они же не скифы, чтобы могилу почившего вождя золотом засыпать… Так что никакого противоречия тут нет.Впрочем, на генеральном выводе это никак не отражается: "Украина должна радоваться началу переговоров о вступлении, но рассчитывать на их успешный исход ей не следует".

https://ukraina.ru/20190606/1023811642.html

https://ukraina.ru/20231110/1050921239.html

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эксклюзив, украина, ес, евроинтеграция