The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся - 15.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231115/1051039236.html
The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся
The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся - 15.11.2023 Украина.ру
The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся
Справедливости ради скажем, что статья "Действительно ли Украина вступит в ЕС?" является колонкой и отражает мнение её автора – Дермота Ходсона. Однако назвать это мнение случайным нельзя – оно принадлежит известному академическому учёному, профессору политической экономии, специалисту по экономическим отношениям внутри ЕС
2023-11-15T12:27
2023-11-15T12:27
эксклюзив
украина
ес
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0f/1051039058_0:55:459:313_1920x0_80_0_0_19f41ddecb8dee129945ab743ec7948f.jpg
Ирландский учёный просто в силу своего статуса может говорить вещи, которые европейские политики по разным причинам говорить отказываются.Примером этого является первый же тезис Ходсона: весь предыдущий опыт расширения ЕС предполагал включение в состав союза стран, которые уже вступили в НАТО, поскольку "политика ЕС в сфере безопасности и обороны слишком слаба и не соответствует гарантиям" предоставляемым НАТО. Кстати, по поводу самих этих гарантий Ходсон глубокомысленно замечает, что они не проверены на практике – он констатирует факт или о чём-то догадывается?Что тут сенсационного? То, что с юридической точки зрения процессы вступления в ЕС и НАТО не связаны, о чём неоднократно говорилось на разных уровнях. Действительно – можно быть членом ЕС и не быть членом НАТО (Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта).Другое дело, что на Украине, например, пропаганда вступления в НАТО исходила и тезиса о том, что оно нужно для вступления в ЕС. Правда, аргументация была другая – дескать, требования ЕС и НАТО в плане демократии во многом совпадают.Ходсон, разумеется, просто констатирует факт, что Украина – не член НАТО, но читается и подтекст – непонятно, когда Украина сможет вступить в Альянс. Особенно учитывая принципиальные возражения со стороны России.Второй тезис Ходсона тоже тянет на сенсацию и направлен против тех американских доброхотов, которые советовали Украине строить "аграрную сверхдержаву" – как раз именно украинское сельское хозяйство является препятствие для вступления Украины в ЕС. Причем даже не в том виде, в котором оно существует сейчас, а в виде самой по себе возможности – слишком много на Украине чернозёма.Соображения профессора – очень просты: "Согласно выводам проведенного недавно исследования, она (Украина – Авт.) за семь лет будет иметь право на получение сельскохозяйственных субсидий в размере до 96,5 миллиарда евро. Добавьте к этому инвестиции в дорожное строительство, в железные дороги и в природоохранные проекты из фонда солидарности ЕС, который предназначен для оказания помощи беднейшим странам-членом, чтобы они могли догнать остальных, и вы получите общую сумму затрат на принятие Украины, составляющую 186 миллиардов евро. Это больше всего годового бюджета ЕС" (не больше – принятый Европарламентом бюджет ЕС на 2023 год составил € 186,6 млрд).Это не говоря о расходах на предлагаемую Зеленским программу восстановления страны, по которой "до 2032 года потребуется как минимум 700 миллиардов евро". Как легко понять, это ещё чуть больше семи годовых бюджетов ЕС на протяжении восьми лет. Другое дело, что тут Киев рассчитывает не только на ЕС, но также на ресурсы отдельных стран, международных финансовых организаций и украденные у России средства (которые оценивались в € 303 млрд).При этом сельское хозяйство даёт прибыли незначительные, потому перед членами ЕС возникает перспектива "вечно давать больше, а получать меньше".Третий тезис – переговоры со странами-членами ЕС, в принципе, – дело ненадёжное. Переговоры могут идти долго, могут вообще не начаться, а отдельные страны могут, учитывая стоимость проекта, провести по поводу вступления Украины референдумы с непредсказуемым результатом.Подводя итоги своих рассуждений, Ходсон указывает на противоречие между моральным желанием помочь стране, которая борется за выживание, и необходимостью платить за это.Отметим, что тут рассуждение профессора принципиально неверно, поскольку исходит из идеологических лозунгов, а не из реальной ситуации. Украина борется сейчас не за выживание, а за самоуничтожение. Европейские союзники превосходно это знают и платить не хотят именно поэтому – зачем покойнику деньги? Они же не скифы, чтобы могилу почившего вождя золотом засыпать… Так что никакого противоречия тут нет.Впрочем, на генеральном выводе это никак не отражается: "Украина должна радоваться началу переговоров о вступлении, но рассчитывать на их успешный исход ей не следует".
https://ukraina.ru/20190606/1023811642.html
https://ukraina.ru/20231110/1050921239.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0f/1051039058_0:12:459:356_1920x0_80_0_0_276e2ac0ab807870eec2df149b726b90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, ес, евроинтеграция
Эксклюзив, Украина, ЕС, евроинтеграция

The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся

12:27 15.11.2023
 
Профессор Дермот Ходсон
Профессор Дермот Ходсон
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Справедливости ради скажем, что статья "Действительно ли Украина вступит в ЕС?" является колонкой и отражает мнение её автора – Дермота Ходсона. Однако назвать это мнение случайным нельзя – оно принадлежит известному академическому учёному, профессору политической экономии, специалисту по экономическим отношениям внутри ЕС
Ирландский учёный просто в силу своего статуса может говорить вещи, которые европейские политики по разным причинам говорить отказываются.
Примером этого является первый же тезис Ходсона: весь предыдущий опыт расширения ЕС предполагал включение в состав союза стран, которые уже вступили в НАТО, поскольку "политика ЕС в сфере безопасности и обороны слишком слаба и не соответствует гарантиям" предоставляемым НАТО.
Кстати, по поводу самих этих гарантий Ходсон глубокомысленно замечает, что они не проверены на практике – он констатирует факт или о чём-то догадывается?
Что тут сенсационного? То, что с юридической точки зрения процессы вступления в ЕС и НАТО не связаны, о чём неоднократно говорилось на разных уровнях. Действительно – можно быть членом ЕС и не быть членом НАТО (Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта).
Другое дело, что на Украине, например, пропаганда вступления в НАТО исходила и тезиса о том, что оно нужно для вступления в ЕС. Правда, аргументация была другая – дескать, требования ЕС и НАТО в плане демократии во многом совпадают.
Ходсон, разумеется, просто констатирует факт, что Украина – не член НАТО, но читается и подтекст – непонятно, когда Украина сможет вступить в Альянс. Особенно учитывая принципиальные возражения со стороны России.
Мрия Агрохолдинг
6 июня 2019, 07:55
Украина: несостоявшаяся «аграрная сверхдержава»С 4 по 7 июня в Киеве проходит международная агропромышленная выставка «АГРО-2019», основной лозунг которой: «Фермерствуй на Украине – покоряй мир». Как именно на самом деле Украина покоряет мир своей сельхозпродукцией, разбиралось издание Украина.ру
Второй тезис Ходсона тоже тянет на сенсацию и направлен против тех американских доброхотов, которые советовали Украине строить "аграрную сверхдержаву" – как раз именно украинское сельское хозяйство является препятствие для вступления Украины в ЕС.
Причем даже не в том виде, в котором оно существует сейчас, а в виде самой по себе возможности – слишком много на Украине чернозёма.
Соображения профессора – очень просты:
"Согласно выводам проведенного недавно исследования, она (Украина – Авт.) за семь лет будет иметь право на получение сельскохозяйственных субсидий в размере до 96,5 миллиарда евро.
Добавьте к этому инвестиции в дорожное строительство, в железные дороги и в природоохранные проекты из фонда солидарности ЕС, который предназначен для оказания помощи беднейшим странам-членом, чтобы они могли догнать остальных, и вы получите общую сумму затрат на принятие Украины, составляющую 186 миллиардов евро.
Это больше всего годового бюджета ЕС" (не больше – принятый Европарламентом бюджет ЕС на 2023 год составил € 186,6 млрд).
Это не говоря о расходах на предлагаемую Зеленским программу восстановления страны, по которой "до 2032 года потребуется как минимум 700 миллиардов евро".
Как легко понять, это ещё чуть больше семи годовых бюджетов ЕС на протяжении восьми лет. Другое дело, что тут Киев рассчитывает не только на ЕС, но также на ресурсы отдельных стран, международных финансовых организаций и украденные у России средства (которые оценивались в € 303 млрд).
При этом сельское хозяйство даёт прибыли незначительные, потому перед членами ЕС возникает перспектива "вечно давать больше, а получать меньше".
Ольга Стефанишина
10 ноября, 14:06
Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕСИногда возникает впечатление, что евроинтеграцией Украины занимаются люди с, как модно говорить, альтернативным интеллектом. Нет, мы конечно понимаем, что вице-премьер Ольга Стефанишина во время пресс-конференции относительно результатов отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения была в приподнятом настроении, но...
Третий тезис – переговоры со странами-членами ЕС, в принципе, – дело ненадёжное. Переговоры могут идти долго, могут вообще не начаться, а отдельные страны могут, учитывая стоимость проекта, провести по поводу вступления Украины референдумы с непредсказуемым результатом.
Подводя итоги своих рассуждений, Ходсон указывает на противоречие между моральным желанием помочь стране, которая борется за выживание, и необходимостью платить за это.
Отметим, что тут рассуждение профессора принципиально неверно, поскольку исходит из идеологических лозунгов, а не из реальной ситуации. Украина борется сейчас не за выживание, а за самоуничтожение.
Европейские союзники превосходно это знают и платить не хотят именно поэтому – зачем покойнику деньги? Они же не скифы, чтобы могилу почившего вождя золотом засыпать… Так что никакого противоречия тут нет.
Впрочем, на генеральном выводе это никак не отражается: "Украина должна радоваться началу переговоров о вступлении, но рассчитывать на их успешный исход ей не следует".
 
ЭксклюзивУкраинаЕСевроинтеграция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11"Это катастрофа!" Украинские перевозчики терпят убытки из-за блокады границы с Польшей
14:02Кремль не согласен с позицией МОК по олимпийскому будущему российских спортсменов
14:01Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН
13:49Концлагерь Сан-Франциско. Американские власти защищаются решетками от протестов и криминала
13:48Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ
13:46Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума
13:33На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской
13:32Кремль отреагировал на контакты США и Китая
13:32Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*
13:22Пушной зверек во власти Украины. Внешние факторы падения неонацизма Зеленского
13:07Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций
13:00Гибель мирных, противостояние полякам, крест на помощи Запада. Главное на Украине на 13:00 15 ноября
12:54Не в западном оружии дело. Швейцарский Watson назвал главную проблему ВСУ
12:49Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайский продуктовый маркетплейс
12:32Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ
12:27The Guardian: Вступление Украины в ЕС? Вы что, мы просто дразнимся
12:22Миссия обречена на провал. Премьер Польши Моравецкий не может сформировать своё новое правительство
12:22Пленный боец ВСУ рассказал, как дезертировал и снова оказался на передовой
12:20Захарова назвала МОК "комом в горле" за призыв игнорировать Международные игры дружбы
12:01"Голосуют совсем не то, что надо Украине": Железняк заподозрил соотечественников во вредительстве
Лента новостейМолния