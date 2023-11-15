https://ukraina.ru/20231115/1051034715.html

Пушной зверек во власти Украины. Внешние факторы падения неонацизма Зеленского

Пушной зверек во власти Украины. Внешние факторы падения неонацизма Зеленского - 15.11.2023 Украина.ру

Пушной зверек во власти Украины. Внешние факторы падения неонацизма Зеленского

Они, что называется, информационно "выстрелили" по президенту Украины Владимиру Зеленскому почти синхронно – как бы немецко-финский бизнесмен и политический активист с ником Ким Дотком и прагматики в американском Пентагоне.

2023-11-15T13:22

2023-11-15T13:22

2023-11-15T13:22

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Дотком фактически "похоронил" фюрера украинского народа Зеленского, связав это с предстоящим визитом в Киеве директора ЦРУ Уильяма Бернса. "Директор ЦРУ Бернс едет в среду в Украину, чтобы сказать Зеленскому, что его время истекло. Бернсу поручено "заморозить" прокси-войну из-за плохих результатов опросов Байдена в США. Удачи Зеленскому, если он откажется от выходного пособия, которое ему предъявит Бернс", -- написал активист.Ну а министр ВВС США Фрэнк Кендалл в очередной раз развеял "миф об вундервафле", то есть надежды украинского режима на то, что коллективный Запад (читай – США) предоставят ему истребители F-16 – "чудо-оружие", которое и сокрушит "агрессора Россию".Этот мистер Кендалл -- гражданское лицо, которое не является в США членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентаггона, но курирует вопросы развития двух вверенных ему видов вооруженных сил -- ВВС и Космичесикх сил. И может высказываться более-менее свободно от обязательных пропагандистских шор Белого дома и администрации Джо Байдена, помешанных на помощи Украине и стригущих на этом деле свои дивиденды. И вот, как сообщает ТАСС, этот Кендалл сказал, что зряшны надежды украинских властей на F-16: "Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым. Это даст им (украинским властям. – Авт.) приращение к потенциалу, что будет важным. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил".Нет, Кендалл, конечно, дежурно подчеркнул, что подготовка к поставкам и украинских летчиков к полетам на истребителях идет хорошо. "Мы тесно работаем с некоторыми нашими партнерами. США в данном случае выступают в некоторой степени во вспомогательной роли. Мы создали эту программу и теперь находимся в процессе ее скорейшей реализации", -- сказал он. Но в основном он только подтвердил то, что уже говорил в мае текущего года: истребители F-16 не помогут и – тем более – не спасут Украину.Так же безжалостны были и другие выкормыши Пентагона. Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа этого года сказала, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. И ориентировочно только через несколько месяцев. А командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер тогда же уточнил, что на подготовку "пары эскадрилий F-16" в ВСУ и обеспечение их достаточно высокой готовности и профессионализма "может понадобиться четыре или пять лет".На основании этих выводов точно так же высказался и считающийся самым умным в окружении Байдена помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, поставки Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине.И как говорят некоторые продвинутые тинэйджера сегодня, "северный пушной зверек" к неонацистскому режиму Зеленского в Украине уже подкрался незаметно. И дальше крадется. Это скепсис относительно возможности украинских побед на полях спецвоенной операции (СВО), в так называемом контрнаступе, теперь окончательно проваленном ВСУ, и является одним из важнейших внешних факторов, которые влияют на устойчивость режима в Украине. И могут привести к его очень скорой кончине, вызывной прекращением или сокращением западной помощи. В первую очередь – американской.Тот же Салливан на днях в разговоре с CNN заявил, что в вопросе финансирования США Украины "окно закрывается". "С каждой неделей наша способность полностью финансировать то, что мы считаем необходимым... становится все труднее и труднее", — сказал он. По его словам, нежелание Палаты представителей Конгресса США утвердить запрос Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву: "Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться".А без этой помощи, по общему мнению, неонацистскому режиму Зеленского кирдык наступит в считанные дни или недели. И помощь эта огромна. В журнале TheAmerican Conservative в статье "Почему никто не может сказать, сколько мы (США) потратили на Украину?" сказано: не напрямую Украине, а Всемирному банку для дальнейшего перераспределения прямой бюджетной поддержки направляется примерно от 1 до 1,5 млрд долл в месяц.А общая сумма помощи США Киеву не поддается точному исчислению. Упомянутый выше советник Салливан говорит, что Штаты выделили 79,9 млрд долл. А вот Административно-бюджетное управление (OMB) в составе администрации президента США Конгрессу отчиталось: поставили 111 млрд долл. Независимые же эксперты допускают, что сумма может быть еще больше.И вот эти потоки могут сократиться на 80-90%. Предпосылки к этому есть: Конгресс США, например, уже утвердил помощь Израилю в отрыве от Украины. И еще один временный бюджет во избежание шатдауна Палата представителей большинством голосов – 336 "за" при 95 высказавшихся против – приняла без пунктов о помощи Израилю и Украине. Законопроект, как известно, предполагает финансирование государственных программ США в два этапа: до 19 января и потом до 2 февраля. И если проект бюджета пройдет голосование в Сенате, то киевский режим не получит средств фактически до второй половины зимы 2024 года.Означает это одно, что крайне неутешительно для украинских неонацистов: во-первых, за этот вариант бюджета высказались не только республиканцы, но и многие демократы. И теперь проект бюджета поступил на рассмотрение сената США, где должны сказать свое слово до 17 ноября -- в этот день истекает срок действия нынешнего временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять свои планы и программы.Во-вторых, в ловушку-развилку попали демократы и президент Байден, который сказал, что подпишет этот документ, если за него проголосуют сенаторы. И лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил о том, что он готов поддержать проект бюджета без пунктов о финансовой помощи Украине и Израилю.Но если так произойдет, то Украина не получит денег и будет торпедировано главное требование Байдена – помогать Украине максимально. Однако Байден может наложить вето на этот документ. Но если он сделает это, то, с другой стороны, и демократы пострадают, и он сам останется без выделения средств, что лишит его всех экономических возможностей перед грядущими выборами. Шатдаун сведет рейтинг Демпартии к антирекорду.Анонимный источник американского журнала Newsweek в Конгрессе США заявил, что Украина победит только при масштабном вмешательстве США, но Вашингтон не готов пойти на такой риск. Это же не просто лишние безмерные траты на войну, это сама война с Россией и возможная Третья мировая, ядерная, а это страшно.А о подачках Украине из Европы, на которую США хотят переложить всю тяжесть войны в рамках СВО, и говорить не приходится. Помощь в размере 50 млрд евро на три будущих года заблокирована евроскептиками, ненавидящими Украину, -- Венгрией, Польше и Словакией, которые торгуются каждая за своим преференции. Глава же министерства обороны Германии Борис Писториус тоже подтвердил: Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов.И хотя сама Германия грозится увеличить свою помощь Украине, это только на время поддержит сползающие дырявые штанишки, но в плане выживания и – тем более! – победы над Россией поможет Киеву и его неонацистам, как мертвому припарка.Второй негативный внешний фактор, катастрофически влияющий на устойчивость режима Зеленского тоже очевиден – это война между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Эта война оттягивает все силы и средства США, которые могли бы пойти Украине.Но это – уже общее место. Внезапно проявилось негативное для Украины еще одно внешнее обстоятельство, вызванное израильско-палестинским противостоянием – спровоцированная по всему миру конфликтом Израиля с ХАМАС условная исламская (арабская, пропалестинская) улица. Движение -- стихийное или организованное, не так и важно – движение протеста, поддерживающее мирных жителей сектора Газа и выходящее на манифестации, марши и митинги в поддержку Палестины, которое многократно превышает такое же движение в поддержку Украины.Например, 12 ноября, в Лондоне прошел крупнейший с начала конфликта между Израилем и Палестиной марш в поддержку палестинцев. И как сообщает The Guardian, по разным оценкам, в нем приняли участие от 300 до 800 тысяч неравнодушных.Поддержка Украины никогда, при всем желании, не выведет столько же людей на улицы. И потому, что все устали уже от Украины и от украинских беженцев, которые уже краев не видят и ведут себя в Европе по-свински. И потому, что даже украинских беженцев в Великобритании гораздо меньше. В феврале этого года, к примеру, их, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), их было на Туманном Альбионе 158,8 тыс чел.И пропалестинская улица повлияет соответственно на поведение британских и других западных политиков. И не всегда в пользу Украины. Как заявил американским журналистам экс-помощник одного из республиканцев в Палате представителей Стивен Мур, необходимый для победы Украины уровень вмешательства США требует "невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства" со стороны Америки.А его, такого уровня, нет. Наоборот -- есть широкая оппозиция Киеву, которую однозначно усугубит и еще больше расколет Конгресс США и президентская кампания Дональда Трампа. "Я думаю, что у Украины проблема, и ожидаю, что эта проблема станет еще больше. К несчастью, цифры и время не на их стороне", — безжалостно резюмировал экс-помощник.И, конечно же, есть и третий внешний фактор, предопределяющий конец неонацистского режима. Это Россия, которой не нужно никакое перемирие, о котором сегодня говорят в США и вообще на Западе. Более того, оно вредно, если после него Украина продолжит быть АнтиРоссией и вести свою агрессивную русофобскую политику. Если руководство Украины не поменяет вектор на возврат к нейтральному и внеблоковому статусу, от отказ от вступления в НАТО, то Украины вообще может не стать как независимого государства. Не формально независимого, как сейчас, а вообще существующего на карте мира. России нужна исключительно не только демилитаризированная, но и денацифицированная – причем навсегда! – Украина. В этом – залог безопасности России на украинском (западном) направлении.И в этой ситуации все предельно ясно: если после возможного перемирия Украина опять возродится, как неонацистское русофобское государство, то окажутся напрасными не только траты, но и человеческие потери и жертвы СВО. Сегодня же общероссийский консенсус в обществе, в большей части правящих элит, в регионах страны выглядит по-иному – такого не должно случиться.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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