Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью – МО

Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут как спустить конфликт "на мягких лапах" Рано или поздно наступает момент отрезвления. Зеленский еще недавно бывший кумиром миллионов европейцев и США, стал постепенно, но неумолимо превращаться в неприятную, нежелательную фигуру. Нет, не изгоя еще, но уже далеко не любимчика публики