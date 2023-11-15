Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью – МО - 15.11.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью – МО
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью – МО - 15.11.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью – МО
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над Смоленской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 15 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-15T09:12
2023-11-15T09:12
новости
россия
смоленск
минобороны рф
пво
атака
бпла
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"Пятнадцатого ноября… около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении военного ведомства.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России с помощью БПЛА. В частности, за ночь на 14 ноября дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.
https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, смоленск, минобороны рф, пво, атака, бпла, всу
Новости, Россия, Смоленск, Минобороны РФ, ПВО, атака, БПЛА, ВСУ

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью – МО

09:12 15.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над Смоленской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 15 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Пятнадцатого ноября… около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России с помощью БПЛА. В частности, за ночь на 14 ноября дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.
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