ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом – Марочко - 15.11.2023 Украина.ру
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ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом – Марочко
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом – Марочко - 15.11.2023 Украина.ру
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом – Марочко
Подразделения киевского режима усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых населённых пунктах на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 15 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-15T08:25
2023-11-15T08:26
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"За последнее время участились случаи использования ВФУ [вооружёнными формированиями Украины] ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населённых пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске", - рассказал Марочко.По информации источников эксперта, целями для ударов украинских беспилотников становятся жилые дома, линии электропередач и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.Как сообщалось ранее, в результате артиллерийского обстрела Горловки с позиций ВСУ повреждения получила одна из городских подстанций. Электроэнергии лишились Никитовский район и микрорайон "Квартал 245".
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главные новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, всу, обстрелы, бпла
Главные новости, Россия, Донбасс, Краснолиманское направление, СВО, ВСУ, обстрелы, БПЛА

ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом – Марочко

08:25 15.11.2023 (обновлено: 08:26 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Подразделения киевского режима усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых населённых пунктах на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 15 ноября сообщает РИА Новости
"За последнее время участились случаи использования ВФУ [вооружёнными формированиями Украины] ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населённых пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске", - рассказал Марочко.
По информации источников эксперта, целями для ударов украинских беспилотников становятся жилые дома, линии электропередач и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.
Как сообщалось ранее, в результате артиллерийского обстрела Горловки с позиций ВСУ повреждения получила одна из городских подстанций. Электроэнергии лишились Никитовский район и микрорайон "Квартал 245".
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