ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом – Марочко

Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ

Население новых регионов России заявляет о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев