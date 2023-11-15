Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦКК - 15.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦКК
Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦКК - 15.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦКК
Формирования киевского режима утром 15 ноября обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив по Никитовскому району три кассетных снаряда. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-15T07:43
2023-11-15T07:44
новости
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днр
обстрелы
кассетные боеприпасы
всу
военные преступления
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 06:10 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.Ранее, в 1:40, по Никитовскому району Горловки также было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому и Зайцеву было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, кассетные боеприпасы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, кассетные боеприпасы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦКК

07:43 15.11.2023 (обновлено: 07:44 15.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Формирования киевского режима утром 15 ноября обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив по Никитовскому району три кассетных снаряда. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 06:10 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.
Ранее, в 1:40, по Никитовскому району Горловки также было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому и Зайцеву было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУНаселение новых регионов России заявляет о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
 
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