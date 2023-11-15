Киевские каратели выпустили по Горловке три кассетных снаряда - СЦКК
07:43 15.11.2023 (обновлено: 07:44 15.11.2023)
Формирования киевского режима утром 15 ноября обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив по Никитовскому району три кассетных снаряда. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 06:10 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении СЦКК.
Ранее, в 1:40, по Никитовскому району Горловки также было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому и Зайцеву было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.
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