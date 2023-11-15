Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства - 15.11.2023 Украина.ру
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Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства
Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства - 15.11.2023 Украина.ру
Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства
Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю. Это следует из результатов голосования
2023-11-15T03:08
2023-11-15T03:09
новости
сша
финансирование
бюджет
палата представителей когресса сша
украина
израиль
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Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября. Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.На Украине перспективу дальнейшей помощи от США оценивают пессимистично. По мнению депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, к рассмотрению документов, включающих финансирование Киева, конгрессмены смогут вернуться только после 28 ноября. В лучшем случае по помощи Украине "будет что-то понятно в начале декабря".
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новости, сша, финансирование, бюджет, палата представителей когресса сша, украина, израиль, всу, сво
Новости, США, финансирование, бюджет, Палата представителей Когресса США, Украина, Израиль, ВСУ, СВО

Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства

03:08 15.11.2023 (обновлено: 03:09 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю. Это следует из результатов голосования
Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.
Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября. Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.
Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.
На Украине перспективу дальнейшей помощи от США оценивают пессимистично. По мнению депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, к рассмотрению документов, включающих финансирование Киева, конгрессмены смогут вернуться только после 28 ноября. В лучшем случае по помощи Украине "будет что-то понятно в начале декабря".
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Андрей Кошкин: Пока Зеленский спорит с Залужным о тупике для ВСУ, Украина терпит еще одно поражениеВооруженные силы России получили огромное преимущество, отразив широко анонсированное наступление ВСУ.
 
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