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Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства

Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства - 15.11.2023 Украина.ру

Без Украины и Израиля. Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование правительства

Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю. Это следует из результатов голосования

2023-11-15T03:08

2023-11-15T03:08

2023-11-15T03:09

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Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября. Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.На Украине перспективу дальнейшей помощи от США оценивают пессимистично. По мнению депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, к рассмотрению документов, включающих финансирование Киева, конгрессмены смогут вернуться только после 28 ноября. В лучшем случае по помощи Украине "будет что-то понятно в начале декабря".

https://ukraina.ru/20231115/1051025692.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, финансирование, бюджет, палата представителей когресса сша, украина, израиль, всу, сво