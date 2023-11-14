https://ukraina.ru/20231114/1051011748.html

Екатерина Заклязьминская о том, как укрепляется Китай и как Россия в этом помогает

Екатерина Заклязьминская о том, как укрепляется Китай и как Россия в этом помогает - 14.11.2023 Украина.ру

Екатерина Заклязьминская о том, как укрепляется Китай и как Россия в этом помогает

Китай доказывает, что он вполне в состоянии находить выход из трудностей, возникающих в связи с санкционным давлением, и способен укрепить свой технологический суверенитет, считает кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной АЗИИ РАН Екатерина Заклязьминская

2023-11-14T16:07

2023-11-14T16:07

2023-11-14T16:07

интервью

екатерина заклязьминская

сша

китай

россия

сотрудничество

торговля

санкции

экономика

политика

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Екатерина Олеговна, в середине ноября состоится встреча АТЭС. В Сан-Франциско прилетит Си Цзиньпин, но он не поедет в Вашингтон. Можно ли как-то представить эту встречу без Китая, без России? О чем там будут вести разговор?- Эта встреча действительно очень важна, мы ее очень ждем. Но эта встреча до сих пор официально не подтверждена. То есть, ни американская, ни китайская сторона официально каких-то мнений о том, когда она будет, не предоставляет. Но недавно была утечка информации, что встреча действительно состоится. Встреча крайне важна, поскольку, по инсайдерской информации, вполне вероятно, что будет заключен… по крайней мере, будет обсуждаться заключение некого крупного договора между Китаем и США.То есть стороны накопили огромное количество вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Последняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина была в ноябре (прошлого года – ред.), за этот год прошедший было уже сделано очень многое. Много американских чиновников посетили Китай, обсуждения шли по разным направлениям.Стороны все еще находятся в фазе достаточно острого противостояния, поскольку санкционное давление на Китай – оно не ослабевает. Но Китай в 2023 году начал давать отпор. То есть, действительно, накоплены конфликты и проблемные моменты, они, на наш взгляд, будут обсуждаться на форуме АТЭС.Кроме того, накануне в Вашингтон планируется вылет министра иностранных дел Ван И, который проведет встречу с госсекретарем США. Они встречались регулярно этой осенью, у них были и длительные встречи, и трехдневная встреча… То есть здесь, соответственно, тоже будет много очень важных договоренностей, возможно, достигнуто. По крайне мере, будет уже некоторая определенность о предстоящей встрече Си Цзиньпина и Джо Байдена.- Вы сказали, что Китай с этого года дает отпор. И мы заметили, что в Вашингтон-то Си Цзиньпин не летит. По сути, Байден летит в Сан-Франциско, чтобы с ним встретиться. Какой это сигнал дает Штатам?- На мой взгляд, тут нет какой-то такой повестки – почему Си Цзиньпин летит в Сан-Франциско, не в Вашингтон. Здесь (на саммите АТЭС – Ред.) он будет решать попутно и другие вопросы, не только с США. Это возможность обсудить накопившиеся вопросы с разными участниками. Решить вопросы не только с США, а и с Японией, и с другими участниками форума. Первоочередная цель заключается не столько во встрече с Байденом, поскольку встреча – так как она до последнего не подтверждается, неизвестно, что с ней будет – на мой взгляд, стороны хотят сохранить лицо, в некотором роде. В этом плане мы пока не получаем точной информации о том, когда, в каких условиях, какие вопросы будут обсуждаться.Мы можем делать некоторые предположения о том, какая будет повестка, какие вопросы стороны могут обсуждать, основываясь на том, что мы наблюдали на протяжении этого года. То есть, это наверняка и тайваньский вопрос, поскольку на Тайване грядут выборы в январе 2024 года. Конечно, Китаю интересно, чтобы США не вмешивались в избирательный процесс.Также и у США есть заинтересованность в общении с китайской стороной. Это и включение Китая в систему ограничений вооружений, ядерных боеголовок – потому что, если у России и у США это более-менее прозрачный процесс, то сколько на самом деле вооружений накоплено в Китае, доподлинно не известно.Наверняка (будет обсуждаться – Ред.) вопрос санкционного давления, поскольку США продолжают его оказывать. Но Китай уже начал давать отпор, причем отпор достаточно существенный. Это и ограничение на экспорт редкоземельных металлов, где Китай монополизирует рынок. Вот последнее ограничение – это экспорт графита. Казалось бы – графит. Но Китай производит около 90% мировых объемов графита.То есть, будут здесь важные вопросы обсуждаться, потому что санкционная политика заходит в тупик. Китаю, конечно, важно, чтобы санкционные механизмы были немного смягчены. Потому что они не дают ни одной из сторон достичь тех целей, которых они изначально пытались достичь. Вот такой круг вопросов однозначно будет обсуждаться.Также это и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что в последний год мы отмечаем серьезное снижение объемов товарооборота и в принципе, даже заинтересованности Китая в американской продукции. Сейчас мы наблюдаем снижение поставок и сельскохозяйственной продукции из США в Китай. Есть снижение и по другим направлениям. И здесь, конечно, много вопросов, думаю, что американская сторона не хочет терять китайский рынок сбыта своей продукции. Это тоже будет обсуждаться.- Как бы объемы не снижались, но все равно пока они – США и Китай – лидируют по товарообороту. Сейчас мы еще не знаем, состоится ли тот или иной разговор, кто полетит, кто нет. С российской стороны – как вы думаете, будут представители?- Пока трудно сказать. Существуют некоторые риски, некоторая враждебность по отношению к нашей стране, поэтому трудно предсказать, как будет развиваться ситуация. Относительно форума, который проходил в Китае, сомнений абсолютно никаких не было, хотя тоже до последнего не подтверждали визит нашего президента. Но каким образом будет развиваться ситуация на форуме АТЭС, с учетом того, что это будет еще и на недружественной нам площадке, здесь пока трудно что-то прогнозировать.- Тема, которая в СМИ затмевает украинский конфликт – это война на Ближнем Востоке. Здесь такой вопрос: есть ли, все-таки, сигнал, что Китай ставит политику выше экономических интересов в регионе? Несмотря на жертвы с китайской стороны при нападении ХАМАС, все равно огромные инвестиции в Израиль происходят. Что тут можно сказать?- В целом можно сказать, что Китай всегда ставит политические интересы выше экономических. Китай поддерживал Палестину уже на протяжении десятилетий, у них налажен конструктивный диалог. Но здесь, на мой взгляд: есть два направления. Первое: Китай действительно поддерживает Палестину, решая политическую задачу. Также Китай всегда пытается показать себя некоторым миротворцем, для Китая очень важна возможность (принцип) невмешательства во внутренние дела государств, он это транслирует другим государствам, что – мы не вмешиваемся в вашу внутреннюю политику.Но, с другой стороны, существует некоторая зависимость от израильских поставок, потому что объемы поставок из Израиля в Китай - они существенны. Объем товарооборота за прошлый год составил примерно 22-23 млрд долларов.Еще важно посмотреть, что Израиль поставляет в Китай. Несмотря на то, что Израиль союзник Вашингтона и существуют некоторые сложности в двусторонних отношениях, во взаимодействии с Китаем, но тут мы видим достаточно интенсивное торгово-экономическое сотрудничество. Причем очень важно, что Израиль поставляет в Китай микрочипы, которые необходимы Китаю для развития своей промышленности.Важно отметить, что в 2023 году Китай разработал собственный инновационный микрочип, который установил на собственный мобильный телефон. Таки образом Китай показал Западу, что санкции на микроэлектронику не работают.- Что манипулировать Тайванем не стоит…- Да, что здесь манипулировать какими-то иными аспектами, соответственно, не получится, что Китай найдет выход из этих ситуаций. Кроме того, сейчас крупная американская компания NVIDIA Corporation запретила поставки микрочипов в Китай. Так Китай и из этой ситуации тоже нашел выход. Он сейчас закупает микрочипы у собственного национального производителя. И зависимость от Израиля в этом плане тоже будет становиться все меньше и меньше.Китай в рамках поддержки своего технологического суверенитета будет стараться закупать такую продукцию чувствительно стратегически важную, конечно, у своего национального производителя.А здесь сейчас Китай пока пытается лавировать во всей этой ситуации, конечно, с некоторым упором на свои политические контакты, на свое политическое сотрудничество с палестинской стороной.Кроме того, очень важно, что Китай является партнером Ирана, а Иран поддерживает в этом (ближневосточном – Ред.) конфликте ХАМАС. Поэтому Китаю сейчас приходится лавировать между сторонами конфликта, конечно, с учетом того, что приоритет, наверное, все-таки отдается политическим целям взаимодействия.- Тут можно у Турции позаимствовать опыт, они привыкли в таких ситуациях правильно себя вести.- Да.- Вопрос об оттоке инвестиций. Впервые с 1998 года иностранные компании выводят из Китая больше денег, чем инвестируют. Обязательства Китая по прямым инвестициям в платежном балансе сократились на 11,8 млрд долларов в третьем квартале. Из-за чего так происходит?- Это комплексная проблема, достаточно долгосрочная. Но она в целом не так рискованна для экономики Китая, как может показаться на первый взгляд.Да, объемы инвестиций сокращаются. В принципе, происходит некоторая трансформация структуры экономической модели Китая. Это глубокая, коренная трансформация. И по результатам трех кварталов мы видим не только сокращение прямых иностранных инвестиций, мы видим и некоторые другие элементы, которые показывают, что трансформация китайской экономики уже началась.В частности, сокращаются – незначительно, но сокращаются – объемы внешней торговли. В рамках некоторой трансформации структуры всей мировой экономики – происходит некая перебалансировка, перенаправление Китая с Запада на развивающийся мир. Естественно, эта перебалансировка потребует некоторого времени.Как западные государства ищут новые приложения своим капиталам, так и Китай настраивают на сотрудничество с развивающимся миром. Но Китай выходит со своим производством и на другие площадки, есть совместные проекты и в других странах.Если говорить о китайской экономической модели, то сейчас Китай начинает новую политику: внешние рынки становятся менее значимыми для Китая. Китай претворяет в жизнь стратегию двойной циркуляции и здесь на первый план выходит развитие внутреннего рынка. И мы видим огромный прирост объемов расходов населения. По некоторым направлениям – расходы, например, на туризм, на развлечения, на различные выставки за три квартала 2023 года выросли на 40%.Поэтому не стоит утверждать, что если инвестиции сократились… Много сейчас алармистских настроений в мировом сообществе относительно китайской экономики существует. Но это крайне преждевременные оценки. В китайской экономике есть новый драйвер роста – это внутренний спрос.- Катализатором стал выход из пандемии?- Да. Антиковидная политика была в этом году отменена - и это привело к тому, что модель экономического роста (меняется – Ред.)… В принципе, Пекин давно был нацелен на слом и трансформацию этой модели, потому что экспортная ориентация экономики, конечно, несет в себе и некоторые риски, так как поведение внешних акторов трудно предугадать – как мы видим, например, по поведению Вашингтона.То есть, китайцы хотят быть независимыми о такой непредсказуемой политики Вашингтона, которую трудно прогнозировать. И, соответственно, они хотят взаимодействовать с партнерами, которые лояльны, дружественны к ним, которые более предсказуемы в своей политике в отношении Китая.- Мы говорили о товарообороте между США и Китаем. А что можно сказать о товарообороте между Россией и Китаем, какие тут перспективы и цели на 2024 год?- Перспективы – крайне радужные. В частности, по результатам трех кварталов 2023 года, наш товарооборот составил беспрецедентные 176 млрд долларов. По прогнозам, он превысит даже запланированные на следующий, 2024 год, показатели в 200 млрд долларов – и уже по результатам текущего 2023 года, составит уже 220 млрд долларов.Причем очень интересно, что в нашем товарообороте есть некоторые структурные изменения. Кончено, это энергетическое сотрудничество, которое растет. Россия уже стала первым по объемам поставщиком нефти в Китай, мы обогнали Саудовскую Аравию. Мы поставляем в Китай огромные объемы природного газа и СПГ. У нас есть новые проекты, которые будут завершены к концу этого года, в СПГ, например, "Арктик СПГ-2". Поставки начнутся уже со следующего года. Также мы наращиваем поставки угля в Китай.Но стоит отметить, что наше сотрудничество не ограничивается исключительно поставками сырья в Китай. Наше сотрудничество становится все более диверсифицированным. У нас была заключена на рекордную сумму сельскохозяйственная сделка: мы будет поставлять в Китай зерновые, бобовые, масличные культуры на протяжении двенадцати лет. То есть, на долгосрочной основе.У нас есть совместные проекты сотрудничества как в энергетической сфере, так и в других секторах. Перспективы большие. В следующем году такая динамика, такой восходящий тренд – скорее всего, продолжится.И, что важно отметить, будет трансформироваться структура нашей торговли. Мы модернизируем инфраструктуру, в частности, в Сибири и на Дальнем Востоке планируется создание двух новых железнодорожных коридоров в Китай. Мы планируем трансформировать и модернизировать КПП на наших границах с Китаем, эта реконструкция будет завершена достаточно быстро – к 2027 году. Потому что китайцы часто говорят о том, что – мы бы хотели усилить наше сотрудничество, но есть некие "узкие горлышки" – в частности, вот эти КПП, которые недостаточно эффективно работают, их пропускная способность недостаточна. Это исправим. Мы настроены на дальнейшее развитие конструктивного партнерства с Китаем по всем направлениям.- Коллеги-журналисты из Китая к нам приезжали и говорили, об этой проблеме. И о том, что нужно модернизировать с нашей российской стороны железные дороги, тогда будет удобнее торговать. Скажите, что мы больше всего мы закупаем у Китая?- Сейчас сильно возросли поставки из Китая оборудования и, конечно же, легковых автомобилей. За этот год мы закупили у Китая примерно 400 тысяч легковых автомобилей. Китайские автомобили сейчас широко представлены на нашем рынке. Переходим на китайский автопром, который уже во многом не хуже, чем западные аналоги.Также закупаем различную высокотехнологичную продукцию. Но в первую очередь, конечно, оборудование. Китай здесь замещает западную продукцию, и китайское оборудование по ряду направлений – не хуже западного.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, екатерина заклязьминская , сша, китай, россия, сотрудничество, торговля, санкции, экономика, политика