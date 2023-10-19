https://ukraina.ru/20231019/1050317745.html

Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня - Путин

Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня - Путин - 19.10.2023 Украина.ру

Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня - Путин

Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Об этом 19 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-19T10:01

2023-10-19T10:01

2023-10-19T10:01

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Российский президент подчеркнул, что одной из ключевых составляющих отношений с Китаем является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым.Помимо этого, последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, добавил российский лидер."Соответственно растут объёмы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", - добавил Путин.Российско-китайский бизнес-форум, по словам президента РФ, играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран."Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго", - обратился Путин к участникам форума.

https://ukraina.ru/20231019/1050312335.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, китай, владимир путин, отношения, форум