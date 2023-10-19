Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня - Путин
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Об этом 19 октября сообщили журналисты РИА Новости
"Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться", - заявил Путин.
Российский президент подчеркнул, что одной из ключевых составляющих отношений с Китаем является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым.
Помимо этого, последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, добавил российский лидер.
"Соответственно растут объёмы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", - добавил Путин.
Российско-китайский бизнес-форум, по словам президента РФ, играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.
"Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго", - обратился Путин к участникам форума.
05:21Итоги визита в Китай: сближение и жёсткостьФактически Владимир Путин и Си Цзиньпин 17-18 октября провели переговоры дважды: в рамках саммита "Один пояс, один путь" и на двусторонней основе. Обе встречи были достаточно продолжительными и содержательными. К тому же к ним надо добавить работу российской делегации.