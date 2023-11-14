https://ukraina.ru/20231114/1051005448.html

Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией

Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией - 14.11.2023 Украина.ру

Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией

Земной путь святого благоверного великого князя Киевского и Владимирского Александра Ярославовича (Невского) завершился 760 лет назад – 14 ноября 1263 года. Изначально Киевского престола для себя Невский не искал. Однако история распорядилась так, что он стал продолжателем дела своего отца Ярослава Всеволодовича

2023-11-14T17:56

2023-11-14T17:56

2023-11-14T17:56

история

история

русь

xiii век

татары

князья

золотая орда

александр невский

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Символично, что Александр Невский был едва ли ни последним Рюриковичей, стоявших во главе днепровской столицы Древней Руси.Монгольское вторжение 1237-38 годов застало тогда ещё юного Александра Ярославовича на княжении в Новгороде. Сюда же после "Батыева погрома" с дружиной скорее всего прибыл князь Киевский Ярослав Всеволодович.Отец Невского овладел Киевом в 1236 году во главе объединённых сил северорусских княжеств. Измотанные длительной усобицей южане не смогли оказать сопротивления этому.В 1238 году князь Ярослав возглавил ещё и Владимир, поскольку его престол опустел из-за гибели в битве на реке Сить Юрия Всеволодовича (старшего брата Ярослава).После ухода монголов из Владимирского княжества Ярослав был занят его восстановлением, а Киев перешёл под власть галицкого князя Даниила Романовича. Во время осады войском Батыя Киева его обороной руководил тысяцкий Даниила Галицкого Дмитр.Это событие произошло в 1240 году, но через три года монголы признали старшинство Ярослава Всеволодовича среди всех русских князей. Данный статус предполагал и его прямой контроль над Киевом.Некогда главный город Древней Руси представлял собой жалкое зрелище. После захвата степняками он был разрушен и обезлюдел. Великий князь правил во Владимире, а в Киеве его интересы представлял наместник.Такое положение сохранялось до 1246 года, когда на обратном пути из Каракорума (столицы Монгольской империи) князь Ярослав умер. Великий хан Гуюк формально признал его общерусским князем, но князь стал жертвой отравления, устроенного в ханской ставке. Вполне возможно, что отец Невского пострадал из-за конфликта Гуюка с правителем Золотой орды Батыем. Последний считался покровителем Ярослава Всеволодовича.Со смертью Ярослава в Каракорум был вызван его старший сын Александр, якобы для получения прав на владения отца. Однако молодой князь от этой поездки благоразумно уклонился.На княжеском съезде во Владимире (1247 года) новым великим князем избрали Святослава Всеволодовича (дядю Александра Невского). Ярославич получил от него Тверское княжество и продолжил управлять Новгородской землёй.Однако Владимирский стол вскоре снова встал вакантным, и Батый отправил основных претендентов на него (братьев Александра и Андрея Ярославовичей) для решения вопроса о престолонаследии в монгольскую столицу.В Каракоруме в 1249 году постановили Киевское и Владимирское княжения разделить. Киев и "всю Руськую землю" на правах старшего получил Александр. Андрей же становился великим князем Владимирским.Тем самым окружение великого хана обостряло противоречия между князьями на Руси. Было очевидно, что формально более высокий статус Александра мало что ему давал. Андрей же получил во Владимире более серьёзные ресурсы. Раскол в "русском улусе" ослаблял позиции Батыя и давал дополнительные возможности Каракоруму для вмешательства в дела своей отдалённой провинции.Против Александра Ярославовича могло сыграть его нежелание ехать в Монголию после смерти отца (что воспринималось как признак нелояльности).После азиатского вояжа Невский вернулся в Новгород. Оттуда он собирался идти на Киев, но новгородцы отказали ему в поддержке, опасаясь татар, хозяйничавших на юге.Тем временем новоиспечённый князь Владимирский стал сближаться с поддержавшим его Каракорумом. На этой почве отношения с Батыем у Андрея, напротив, ухудшались.В 1251 году Андрей породнился с князем Галицким, уже давно боровшимся за Киев. Молодой владимирский князь взял в жёны дочь умудрённого опытом Даниила Романовича. Существуют различные объяснения этого шага, но, очевидно, что коалиция Даниила – Андрея ещё больше осложняла реальное вокняжение Александра Невского в Поднепровье.Однако новые глобальные процессы вскоре разрушили невыгодное для Невского положение. В 1251 году во главе Монгольской империи встал союзный Батыю великий хан Мунке. Властелин Золотой Орды вызвал Андрея Ярославовича в свою ставку, а после того как тот приехать отказывается, направил во Владимир войска во главе с "царевичем" Неврюем. Одновременно в Орду был приглашён Александр.Долгое время считалось, что "Неврюева рать" прибыла на Русь после интриги Невского против брата. Современные же исследования показывают, что Батый принял решение о карательном походе ещё до приезда в Орду новгородского князя.Кроме того, с версией о происках старшего брата против Андрея не согласовывается маршрут бегства последнего из Владимира. Спасаясь от погони тот бежал не в Галич к тестю, а в Новгород, подконтрольный Александру Невскому. А оттуда его уже переправили в Швецию, где он пережил Батыя и вернулся на Русь при новом хане. Впоследствии Александр Невский добился прощения родственника в Орде и выделил ему для княжения Суздаль.В 1252 году хан Золотой орды передал Александру Ярославовичу Владимирское княжество, подтвердил ярлык 1249 года, а вместе с тем признал "старейшинство во всеи братьи его".К сожалению достоверных сведений, о том, как осуществлялось управление Киевом в конце жизни Александра Невского пока нет. Есть лишь весьма позднее сообщение Густынской летописи (XVII века) о том, что после смерти Александра киевским князем стал его брат и преемник на владимирском престоле Ярослав Ярославич. А если это было действительно так, то великому русскому князю сопутствовал успех и на днепровском направлении.Тем не менее, судьба Киева во второй половине XIII века была предрешена. Он лежал на пути частых экспедиций ордынцев в Литву и Галицкое княжество. В 1299 году Киев перестал быть не только политическим центром, но и церковной столицей. Митрополит Максим "не терпя татарьского насилья... збежа из Киева и весь Киевъ разбежалъся". Владыка ушёл во Владимир и вместе с ним на север переместился центр духовной жизни русских земель.

https://ukraina.ru/20230522/1044927359.html

https://ukraina.ru/20190611/1023862386.html

https://ukraina.ru/20210713/1031826521.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, русь, xiii век, татары, князья, золотая орда, александр невский