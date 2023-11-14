https://ukraina.ru/20231114/1050997988.html
На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области
На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области - 14.11.2023 Украина.ру
На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области
В Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины прогремели взрывы, в четырёх областях по состоянию на 03:20 мск объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 14 ноября сообщают украинские СМИ
2023-11-14T03:27
2023-11-14T03:27
2023-11-14T04:45
новости
украина
взрывы
воздушная тревога
бпла
ракеты
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области тревога была объявлена в 01:22 мск, в Хмельницкой – в 02:09 мск, в Черновицкой – в 03:06 мск, в Тернопольской – в 03:07 мск.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.Ранее сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем в подконтрольном Киеву Херсоне.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231113/1050990813.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО
На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области
03:27 14.11.2023 (обновлено: 04:45 14.11.2023)
В Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины прогремели взрывы, в четырёх областях по состоянию на 03:20 мск объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 14 ноября сообщают украинские СМИ