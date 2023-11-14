На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области

Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзя

Будет ли Россия брать Киев и Одессу или пойдёт на переговоры с Западом и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин