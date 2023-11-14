На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1050997988.html
На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области
На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области - 14.11.2023 Украина.ру
На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области
В Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины прогремели взрывы, в четырёх областях по состоянию на 03:20 мск объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 14 ноября сообщают украинские СМИ
2023-11-14T03:27
2023-11-14T04:45
новости
украина
взрывы
воздушная тревога
бпла
ракеты
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/26/1034172684_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_365c7909ef22eb9f49c6d1829532bf48.jpg
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области тревога была объявлена в 01:22 мск, в Хмельницкой – в 02:09 мск, в Черновицкой – в 03:06 мск, в Тернопольской – в 03:07 мск.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.Ранее сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем в подконтрольном Киеву Херсоне.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231113/1050990813.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/26/1034172684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f351d6ede96edac85296060f2e0a6b79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО

На Украине вновь гремят взрывы, воздушная тревога распространяется на новые области

03:27 14.11.2023 (обновлено: 04:45 14.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины прогремели взрывы, в четырёх областях по состоянию на 03:20 мск объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 14 ноября сообщают украинские СМИ
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области тревога была объявлена в 01:22 мск, в Хмельницкой – в 02:09 мск, в Черновицкой – в 03:06 мск, в Тернопольской – в 03:07 мск.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.
Ранее сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем в подконтрольном Киеву Херсоне.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Юрий Швыткин интервью - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 18:29
Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзяБудет ли Россия брать Киев и Одессу или пойдёт на переговоры с Западом и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин
 
НовостиУкраинавзрывывоздушная тревогаБПЛАракетыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"
06:53Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
06:32ВСУ потеряли около 150 человек на Краснолиманском направлении – МО
06:16Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО
05:50Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
05:42В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
05:20Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
05:10Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
05:03Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
05:00Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
05:00Эксперт раскрыл, сколько сотен тысяч добровольцев вступили в армию России, чтобы зимой ударить по ВСУ
04:50Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
04:40Воздушная тревога накрыла запад Украины
04:40Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
04:30"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
04:20Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"
04:11Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
04:10Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
04:00Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление
Лента новостейМолния