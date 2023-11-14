Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр - 14.11.2023 Украина.ру
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Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр - 14.11.2023 Украина.ру
Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
Тактические успехи ВС РФ под Артемовском — это попытка вернуть утраченное в результате наступательных действий Украины. При этом наступление на Часов Яр будет затратным, учитывая операцию в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-14T05:50
2023-11-14T05:50
новости
артемовск
днр
часов яр
наступление
авдеевка
река
купянское направление
вс рф
всу
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Успехи ВС России под Клещеевкой, Андреевкой и Берховкой возле Артемовска являются в большей мере тактическими. Потому что главные высоты находятся в районе Часова Яра, рассказал эксперт.Часов Яр — это город, стоящий на вершине холма, с которого контролируется Артемовск, высоты возле Клещеевки и все, что расположено в пойме реки Бахмутки, добавил он.Для российской армии есть более перспективное создание проблем для ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Под Сватово и Купянском они тоже испытывают серьезные проблемы со снабжением, ВС РФ держат эти переправы под огневым контролем, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050980630.html
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новости, артемовск, днр, часов яр, наступление, авдеевка, река, купянское направление, вс рф, всу, россия, украина, сво
Новости, Артемовск, ДНР, Часов Яр, наступление, Авдеевка, река, Купянское направление, ВС РФ, ВСУ, Россия, Украина, СВО

Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр

05:50 14.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Тактические успехи ВС РФ под Артемовском — это попытка вернуть утраченное в результате наступательных действий Украины. При этом наступление на Часов Яр будет затратным, учитывая операцию в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Успехи ВС России под Клещеевкой, Андреевкой и Берховкой возле Артемовска являются в большей мере тактическими. Потому что главные высоты находятся в районе Часова Яра, рассказал эксперт.
Часов Яр — это город, стоящий на вершине холма, с которого контролируется Артемовск, высоты возле Клещеевки и все, что расположено в пойме реки Бахмутки, добавил он.
"Наступать на Часов Яр очень затратно, вряд ли такая операция будет проводиться с учетом того, что есть Авдеевка, есть задачи по уничтожению выступа, который создали ВСУ в результате наступления под Работино", - сообщил Анпилогов.
Для российской армии есть более перспективное создание проблем для ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Под Сватово и Купянском они тоже испытывают серьезные проблемы со снабжением, ВС РФ держат эти переправы под огневым контролем, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:18
Владимир Орлов: Когда Россия оставит ВСУ без F-16, ей придется поставить мат новым американским "жнецам"Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе
 
НовостиАртемовскДНРЧасов ЯрнаступлениеАвдеевкарекаКупянское направлениеВС РФВСУРоссияУкраинаСВО
 
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