https://ukraina.ru/20231114/1050995832.html

Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр

Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр - 14.11.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр

Тактические успехи ВС РФ под Артемовском — это попытка вернуть утраченное в результате наступательных действий Украины. При этом наступление на Часов Яр будет затратным, учитывая операцию в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-14T05:50

2023-11-14T05:50

2023-11-14T05:50

новости

артемовск

днр

часов яр

наступление

авдеевка

река

купянское направление

вс рф

всу

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Успехи ВС России под Клещеевкой, Андреевкой и Берховкой возле Артемовска являются в большей мере тактическими. Потому что главные высоты находятся в районе Часова Яра, рассказал эксперт.Часов Яр — это город, стоящий на вершине холма, с которого контролируется Артемовск, высоты возле Клещеевки и все, что расположено в пойме реки Бахмутки, добавил он.Для российской армии есть более перспективное создание проблем для ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Под Сватово и Купянском они тоже испытывают серьезные проблемы со снабжением, ВС РФ держат эти переправы под огневым контролем, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050980630.html

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новости, артемовск, днр, часов яр, наступление, авдеевка, река, купянское направление, вс рф, всу, россия, украина, сво