Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
Тактические успехи ВС РФ под Артемовском — это попытка вернуть утраченное в результате наступательных действий Украины. При этом наступление на Часов Яр будет затратным, учитывая операцию в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Успехи ВС России под Клещеевкой, Андреевкой и Берховкой возле Артемовска являются в большей мере тактическими. Потому что главные высоты находятся в районе Часова Яра, рассказал эксперт.
Часов Яр — это город, стоящий на вершине холма, с которого контролируется Артемовск, высоты возле Клещеевки и все, что расположено в пойме реки Бахмутки, добавил он.
"Наступать на Часов Яр очень затратно, вряд ли такая операция будет проводиться с учетом того, что есть Авдеевка, есть задачи по уничтожению выступа, который создали ВСУ в результате наступления под Работино", - сообщил Анпилогов.
Для российской армии есть более перспективное создание проблем для ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Под Сватово и Купянском они тоже испытывают серьезные проблемы со снабжением, ВС РФ держат эти переправы под огневым контролем, резюмировал собеседник издания.
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