Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ" - 14.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ" - 14.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
Деньги, которые были выделены Украине на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. В этой ситуации Зеленский начал блефовать и давать невыполнимые обещания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-14T05:00
2023-11-14T05:00
новости
владимир зеленский
валерий залужный
всу
военная помощь
наступление
украинская армия
тупик
обещания
авдеевка
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Сейчас командование ВСУ лихорадочно цепляется за Авдеевку и на это есть веские причины. Последние заявления западных политиков и статья главкома ВСУ Валерия Залужного ставят простой вопрос о том, стоит ли сейчас помогать Украине, рассказал эксперт.Сейчас Залужный предлагает абсолютно фантастический выход из позиционного тупика ВСУ, и очень красочно его описывает. Он предлагает создать новую украинскую армию, основанную на неких новых технологиях, добавил он.В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский дает безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года. Он вынужден идти ва-банк, "блефуя с одними шестерками на руках", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231111/1050922129.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, валерий залужный, всу, военная помощь, наступление, украинская армия, тупик, обещания, авдеевка
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, военная помощь, наступление, украинская армия, тупик, обещания, Авдеевка

Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"

05:00 14.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій ЗалужнийВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій Залужний
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Деньги, которые были выделены Украине на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. В этой ситуации Зеленский начал блефовать и давать невыполнимые обещания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас командование ВСУ лихорадочно цепляется за Авдеевку и на это есть веские причины. Последние заявления западных политиков и статья главкома ВСУ Валерия Залужного ставят простой вопрос о том, стоит ли сейчас помогать Украине, рассказал эксперт.
Сейчас Залужный предлагает абсолютно фантастический выход из позиционного тупика ВСУ, и очень красочно его описывает. Он предлагает создать новую украинскую армию, основанную на неких новых технологиях, добавил он.
"Сохранить уровень поддержки [украинской армии], который был еще на начало 2023 года, крайне сложно, если не невозможно. Деньги, которые были выделены на распиаренное, якобы неизбежно успешное наступление, потрачены, результат нулевой. А за полтора года на поддержку Украины выделено 230 млрд долларов", - подчеркнул Анпилогов.
В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский дает безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года. Он вынужден идти ва-банк, "блефуя с одними шестерками на руках", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
11 ноября, 11:53
Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страныПосле всех разговоров о "тупике" в войне, Зеленский решил этот тупик отменить, заявив, что Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя. Выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, он рассказал, что у Киева есть план боевых действий, "есть цель", есть направление этого наступления.
 
НовостиВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВСУвоенная помощьнаступлениеукраинская армиятупикобещанияАвдеевка
 
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