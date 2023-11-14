Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"

Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страны

После всех разговоров о "тупике" в войне, Зеленский решил этот тупик отменить, заявив, что Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя. Выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, он рассказал, что у Киева есть план боевых действий, "есть цель", есть направление этого наступления.