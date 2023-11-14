Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій ЗалужнийВалерий Залужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій Залужний
Деньги, которые были выделены Украине на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. В этой ситуации Зеленский начал блефовать и давать невыполнимые обещания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас командование ВСУ лихорадочно цепляется за Авдеевку и на это есть веские причины. Последние заявления западных политиков и статья главкома ВСУ Валерия Залужного ставят простой вопрос о том, стоит ли сейчас помогать Украине, рассказал эксперт.
Сейчас Залужный предлагает абсолютно фантастический выход из позиционного тупика ВСУ, и очень красочно его описывает. Он предлагает создать новую украинскую армию, основанную на неких новых технологиях, добавил он.
"Сохранить уровень поддержки [украинской армии], который был еще на начало 2023 года, крайне сложно, если не невозможно. Деньги, которые были выделены на распиаренное, якобы неизбежно успешное наступление, потрачены, результат нулевой. А за полтора года на поддержку Украины выделено 230 млрд долларов", - подчеркнул Анпилогов.
В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский дает безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года. Он вынужден идти ва-банк, "блефуя с одними шестерками на руках", резюмировал собеседник издания.
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11 ноября, 11:53Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страныПосле всех разговоров о "тупике" в войне, Зеленский решил этот тупик отменить, заявив, что Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя. Выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, он рассказал, что у Киева есть план боевых действий, "есть цель", есть направление этого наступления.