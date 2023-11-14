https://ukraina.ru/20231114/1050895497.html

Кузьма Деревянко: украинец, завершивший Вторую Мировую Войну

Кузьма Деревянко: украинец, завершивший Вторую Мировую Войну - 14.11.2023 Украина.ру

Кузьма Деревянко: украинец, завершивший Вторую Мировую Войну

На борту мощнейшего корабля ВМФ США, линкора "Миссури", 2 сентября 1945 года интересы СССР представлял уроженец Киевской губернии генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко. Именно его подпись стоит на акте о безоговорочной капитуляции Японской империи. Божественное происхождение тэнно не помогло. Бог был на стороне правды и больших батальонов

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

история

история

история ссср

вторая мировая война

великая отечественная война

разведка

япония

капитуляция

ядерное оружие

нагасаки (город)

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Кузьма Деревянко родился 24 ноября 1904 года в селе Косеновка нынешнего Уманского района Черкасской области. В 1907-13 годах жил в Великом Устюге, куда его отец был сослан за участие в революции.В 1922 году был призван в Красную армию. Учился в Киевской и харьковской школах военных старшин, причём в последней начал учить японский язык (по отзывам сослуживцев к моменту выпуска из школы говорил и писал по-японски, что выглядит фантастично), а позднее поступил на Восточный факультет академии им. Фрунзе.Вообще следует отметить, что, поскольку служба Деревянко была связана с военной разведкой, любая биография будет выглядеть поверхностно – основной массив документов, связанных не только с его службой, но и с обучением до сих пор является секретным.С 1936 года служит в разведывательном управлении РККА. Участвовал в гражданской войне в Испании и в японо-китайской войне. Во время последней Деревянко курировал доставку оружия китайцам по трудному маршруту – через горы Тянь-Шань и пустыню Гоби, за что получил звание майора и был удостоен ордена Ленина.Позже некоторое время находился на административной работе и даже написал жалостливое письмо Клименту Ворошилову: "юридически — я начальник 12 отдела РУ; фактически — "безработный", получающий свыше двух тысяч руб. денег и вот уже четыре с половиной месяца ничего общественно полезного не делающий". Вообще такая практика была во время Большого террора – перед расправой чиновника ставили на малозначительную должность (так было с Николем Ежовым, переброшенным с НКВД на пост нарком водного транспорта…) Судя по всему Деревянко просто повезло – он подал голос во время "бериевской реабилитации".Деревянко участвовал в советско-финской войне – был начальником штаба разведывательно-диверсионной Отдельной особой лыжной бригады, причём он не только планировал операции, но и лично принимал участие в боях.С марта 1940 года — начальник административно-хозяйственного отдела 5-го управления НКО СССР, с июля – заместитель начальника разведотдела Прибалтийского особого военного округа. В январе-марте 1941 года выполнял секретное задание в Восточной Пруссии. Известен только сделанный командованием вывод: "обладая значительным опытом организации агентурной разведки, т. Деревянко проделал большую работу по добыванию сведений о сосредоточении крупной группировки немецко-фашистских войск на территории Восточной Пруссии и в северовосточных районах Польши".С началом войны ПрибОВО стал Северо-Западным фронтом, в раздотделе которого Деревянко был замначальника и и.о. начальника. В августе 1941 года возглавил рейд в тыл немецких войск, в ходе которого из концлагеря под Старой Руссой было освобождено около 2000 пленных.С мая 1942 года – начштаба 54-й армии, уже в генеральском звании, потом – начштаба 57 и 4-й гвардейской армий. Участвовал в Курской битве, освобождении Харькова, Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёвской операциях. Войну закончил в Австрии и около месяца представлял СССР в Союзном Совете – временном органе оккупационного управления страной (союзники считали Австрию частью Рейха). Интересный момент – в Вене он поручил разыскать могилы великих композиторов, а после обнаружения кладбища, где похоронены Штраус и Шуберт, организовал возложение цветов на эти могилы. Неизвестно – была ли это его инициатива или централизованное пиаровского мероприятие, но, поскольку организационная сторона была возложена на сына генерала, а финансовая – на его кошелёк, больше похоже на первое.В июне 1945 года был переведён на Дальний Восток на должность начштаба 35-й армии, но в должность не вступил – сразу был назначен представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане генерала Дугласа Макартура. Сталин сообщил Гарри Трумэну о его назначении 12 августа.Почему выбор был сделан в пользу малоизвестного штабного генерала не было понятно даже самому Деревянко. Скорее всего причин было несколько: владение английским и японским языками, опыт разведывательной работы, дипломатический опыт. Малая известность, скорее всего, тоже была положительным фактором – Деревянко не привлекал лишнего внимания (как минимум – со стороны СМИ) и не создавал конфликтных ситуаций с самолюбивым Макартуром, что, скорее всего, было бы неизбежно в случае приезда в Токио командующего советскими войсками на Дальнем Востоке, разработчика и исполнителя плана масштабнейшей в истории Маньчжурской стратегической наступательной операции, маршала Александра Василевского. Ну и, возможно, советское руководство просто не хотело создавать рекламу Макартуру (возможно – по согласованию с Вашингтоном), репутация которого была не лучшей (с Филиппин в 1942 году он просто сбежал).Деревянко вылетел на Филиппины, а уже оттуда – в Японию. Помимо участия в церемонии подписания акта о капитуляции он вероятно посетил развалины Нагасаки (состав группы, посещавшей этот город, точно не известен), о чём сделал доклад Сталину 5 октября.Естественно, единственной мерой безопасности в заражённых радиоактивными осадками районах были бумажные зонтики, которыми японские сопровождающие прикрывали советского генерала от солнца… Впрочем, в 40-50-х годах нормой было проведение учений в зоне поражения ядерного взрыва (первыми приступили, естественно, американцы), а в Лас-Вегасе наблюдение за испытаниями ядерного оружия превратилось в аттракцион.Далее Деревянко продолжал служить в Союзном Совете по Японии.В августе 1950 года Деревянко перевели в Москву и назначили начальником кафедры вооружённых сил иностранных государств Военной академии Советской Армии. Затем служил начальником управления информации Главного разведуправления (ГРУ) Генерального штаба Советской Армии.Умер он 30 декабря 1954 года от рака поджелудочной железы, после долгой болезни. Считается, что причиной стало облучение на развалинах японских городов. Иногда пишут даже о лучевой болезни, но это выглядит маловероятным – у неё специфическое течение.Даже после смерти генерала продолжали осыпать почестями, несмотря на то, что единственный заметный момент его биографии был связан с подписанием акта о капитуляции Японии. В 2007 году Деревянко посмертно было присвоено звание Героя Украины, а в 2017 году уже российские власти переименовали его именем один из небольших островков курильской гряды. Последнее не удивительно – ведь именно Деревянко вёл переговоры о выполнении решений Ялтинской конференции относительно разграничения оккупационных зон в Японии (получить часть острова Хоккайдо и города Токио ему не удалось, но в вину ему это не вменялось).

https://ukraina.ru/20221215/1041835542.html

https://ukraina.ru/20220629/1034248659.html

https://ukraina.ru/20170809/1019007728.html

нагасаки (город)

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история, история ссср, вторая мировая война, великая отечественная война, разведка, япония, капитуляция, ядерное оружие, нагасаки (город)