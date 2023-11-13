https://ukraina.ru/20231113/1050987648.html
Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина
Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина - 13.11.2023 Украина.ру
Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина
Министр обороны Эстонии заявил, что из украинского кризиса нужно сделать правильные выводы и как можно больше денег направить на закупки вооружения
2023-11-13T17:38
2023-11-13T17:38
2023-11-13T17:38
новости
эстония
прибалтика
министр обороны
россия
германия
оружие
закупки
бюджет
оборонный бюджет
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Если падут страны Прибалтики, следующим в очереди будет Берлин. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур 13 ноября в интервью изданию Merkur.По его словам, из украинского кризиса необходимо сделать правильные выводы и как можно больше денег из оборонного бюджета направить на закупки вооружения. К 2031 году Эстония планирует закупить, среди прочего, реактивные системы залпового огня Himars, гаубицы, бронетехнику и беспилотники, а также множество боеприпасов."Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нападение России. Вот почему мы надеемся на сдерживание", — сказал Певкур. - "Мне жаль, что приходится так говорить, но если страны Балтии падут, следующим будет Берлин"В будущем Эстония планирует выделять для национальной обороны не менее трех процентов ВВП. В процентном отношении среди стран НАТО на оборону больше тратят только Польша, США и Греция.Чтобы увеличить расходы на оборону, правительству пришлось ввести налог на автомобили, а также повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20 процентов до 22 процентов в следующем году.
https://ukraina.ru/20231110/1050933849.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, прибалтика, министр обороны, россия, германия, оружие, закупки, бюджет, оборонный бюджет
Новости, Эстония, Прибалтика, министр обороны, Россия, Германия, оружие, закупки, бюджет, оборонный бюджет
Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина
Министр обороны Эстонии заявил, что из украинского кризиса нужно сделать правильные выводы и как можно больше денег направить на закупки вооружения
Если падут страны Прибалтики, следующим в очереди будет Берлин. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур 13 ноября в интервью изданию Merkur.
По его словам, из украинского кризиса необходимо сделать правильные выводы и как можно больше денег из оборонного бюджета направить на закупки вооружения. К 2031 году Эстония планирует закупить, среди прочего, реактивные системы залпового огня Himars, гаубицы, бронетехнику и беспилотники, а также множество боеприпасов.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нападение России. Вот почему мы надеемся на сдерживание", — сказал Певкур. - "Мне жаль, что приходится так говорить, но если страны Балтии падут, следующим будет Берлин"
В будущем Эстония планирует выделять для национальной обороны не менее трех процентов ВВП. В процентном отношении среди стран НАТО на оборону больше тратят только Польша, США и Греция.
Чтобы увеличить расходы на оборону, правительству пришлось ввести налог на автомобили, а также повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20 процентов до 22 процентов в следующем году.