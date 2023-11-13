Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина - 13.11.2023 Украина.ру
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Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина
Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина - 13.11.2023 Украина.ру
Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина
Министр обороны Эстонии заявил, что из украинского кризиса нужно сделать правильные выводы и как можно больше денег направить на закупки вооружения
2023-11-13T17:38
2023-11-13T17:38
новости
эстония
прибалтика
министр обороны
россия
германия
оружие
закупки
бюджет
оборонный бюджет
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Если падут страны Прибалтики, следующим в очереди будет Берлин. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур 13 ноября в интервью изданию Merkur.По его словам, из украинского кризиса необходимо сделать правильные выводы и как можно больше денег из оборонного бюджета направить на закупки вооружения. К 2031 году Эстония планирует закупить, среди прочего, реактивные системы залпового огня Himars, гаубицы, бронетехнику и беспилотники, а также множество боеприпасов."Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нападение России. Вот почему мы надеемся на сдерживание", — сказал Певкур. - "Мне жаль, что приходится так говорить, но если страны Балтии падут, следующим будет Берлин"В будущем Эстония планирует выделять для национальной обороны не менее трех процентов ВВП. В процентном отношении среди стран НАТО на оборону больше тратят только Польша, США и Греция.Чтобы увеличить расходы на оборону, правительству пришлось ввести налог на автомобили, а также повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20 процентов до 22 процентов в следующем году.
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новости, эстония, прибалтика, министр обороны, россия, германия, оружие, закупки, бюджет, оборонный бюджет
Новости, Эстония, Прибалтика, министр обороны, Россия, Германия, оружие, закупки, бюджет, оборонный бюджет

Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина

17:38 13.11.2023
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP / Pavel Golovkin
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Министр обороны Эстонии заявил, что из украинского кризиса нужно сделать правильные выводы и как можно больше денег направить на закупки вооружения
Если падут страны Прибалтики, следующим в очереди будет Берлин. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур 13 ноября в интервью изданию Merkur.
По его словам, из украинского кризиса необходимо сделать правильные выводы и как можно больше денег из оборонного бюджета направить на закупки вооружения. К 2031 году Эстония планирует закупить, среди прочего, реактивные системы залпового огня Himars, гаубицы, бронетехнику и беспилотники, а также множество боеприпасов.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нападение России. Вот почему мы надеемся на сдерживание", — сказал Певкур. - "Мне жаль, что приходится так говорить, но если страны Балтии падут, следующим будет Берлин"
В будущем Эстония планирует выделять для национальной обороны не менее трех процентов ВВП. В процентном отношении среди стран НАТО на оборону больше тратят только Польша, США и Греция.
Чтобы увеличить расходы на оборону, правительству пришлось ввести налог на автомобили, а также повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20 процентов до 22 процентов в следующем году.
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