https://ukraina.ru/20231113/1050987648.html

Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина

Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина - 13.11.2023 Украина.ру

Министр обороны Эстонии: если падет Прибалтика, Россия дойдет до Берлина

Министр обороны Эстонии заявил, что из украинского кризиса нужно сделать правильные выводы и как можно больше денег направить на закупки вооружения

2023-11-13T17:38

2023-11-13T17:38

2023-11-13T17:38

новости

эстония

прибалтика

министр обороны

россия

германия

оружие

закупки

бюджет

оборонный бюджет

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Если падут страны Прибалтики, следующим в очереди будет Берлин. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур 13 ноября в интервью изданию Merkur.По его словам, из украинского кризиса необходимо сделать правильные выводы и как можно больше денег из оборонного бюджета направить на закупки вооружения. К 2031 году Эстония планирует закупить, среди прочего, реактивные системы залпового огня Himars, гаубицы, бронетехнику и беспилотники, а также множество боеприпасов."Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нападение России. Вот почему мы надеемся на сдерживание", — сказал Певкур. - "Мне жаль, что приходится так говорить, но если страны Балтии падут, следующим будет Берлин"В будущем Эстония планирует выделять для национальной обороны не менее трех процентов ВВП. В процентном отношении среди стран НАТО на оборону больше тратят только Польша, США и Греция.Чтобы увеличить расходы на оборону, правительству пришлось ввести налог на автомобили, а также повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 20 процентов до 22 процентов в следующем году.

https://ukraina.ru/20231110/1050933849.html

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новости, эстония, прибалтика, министр обороны, россия, германия, оружие, закупки, бюджет, оборонный бюджет