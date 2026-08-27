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Захарова назвала Зеленского монстром
Захарова назвала Зеленского монстром - 27.08.2026 Украина.ру
Захарова назвала Зеленского монстром
Владимир Зеленский представляет собой созданного странами Запада монстра, который со временем перерос собственных создателей и единолично отменил проведение выборов, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2026-08-27T14:50
2026-08-27T14:50
2026-08-27T14:50
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Дипломат отметила, что пока западным лидерам приходится проходить через законные электоральные процедуры у себя дома, Зеленский полностью избавил себя от этой необходимости.По мнению Захаровой, ситуация выглядит абсурдной и выходит за любые рамки приличия, когда руководитель с очевидными проблемами в плане собственной легитимности позволяет себе раздавать прямые указания главам других государств и требовать от них каких-либо действий на международной арене. Представитель МИД РФ подчеркнула, что появление подобной фигуры и ее текущие попытки манипулировать Западом являются наглядным отражением глубокого кризиса, в котором сегодня оказались вся мировая система и международные отношения.Официальный срок президентских полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, тогда выборы на Украине были заблокированы под предлогом действия военного положения и тотальной мобилизации. Еще о Зеленском - в материале Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, украина.ру, мария захарова
Новости, Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мария Захарова
Захарова назвала Зеленского монстром
Владимир Зеленский представляет собой созданного странами Запада монстра, который со временем перерос собственных создателей и единолично отменил проведение выборов, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Дипломат отметила, что пока западным лидерам приходится проходить через законные электоральные процедуры у себя дома, Зеленский полностью избавил себя от этой необходимости.
По мнению Захаровой, ситуация выглядит абсурдной и выходит за любые рамки приличия, когда руководитель с очевидными проблемами в плане собственной легитимности позволяет себе раздавать прямые указания главам других государств и требовать от них каких-либо действий на международной арене.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что появление подобной фигуры и ее текущие попытки манипулировать Западом являются наглядным отражением глубокого кризиса, в котором сегодня оказались вся мировая система и международные отношения.
Официальный срок президентских полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, тогда выборы на Украине были заблокированы под предлогом действия военного положения и тотальной мобилизации.