Захарова назвала Зеленского монстром - 27.08.2026 Украина.ру
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Захарова назвала Зеленского монстром
Захарова назвала Зеленского монстром - 27.08.2026 Украина.ру
Захарова назвала Зеленского монстром
Владимир Зеленский представляет собой созданного странами Запада монстра, который со временем перерос собственных создателей и единолично отменил проведение выборов, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2026-08-27T14:50
2026-08-27T14:50
новости
запад
россия
украина
владимир зеленский
украина.ру
мария захарова
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Дипломат отметила, что пока западным лидерам приходится проходить через законные электоральные процедуры у себя дома, Зеленский полностью избавил себя от этой необходимости.По мнению Захаровой, ситуация выглядит абсурдной и выходит за любые рамки приличия, когда руководитель с очевидными проблемами в плане собственной легитимности позволяет себе раздавать прямые указания главам других государств и требовать от них каких-либо действий на международной арене. Представитель МИД РФ подчеркнула, что появление подобной фигуры и ее текущие попытки манипулировать Западом являются наглядным отражением глубокого кризиса, в котором сегодня оказались вся мировая система и международные отношения.Официальный срок президентских полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, тогда выборы на Украине были заблокированы под предлогом действия военного положения и тотальной мобилизации. Еще о Зеленском - в материале Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, украина.ру, мария захарова
Новости, Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мария Захарова

Захарова назвала Зеленского монстром

14:50 27.08.2026
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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Владимир Зеленский представляет собой созданного странами Запада монстра, который со временем перерос собственных создателей и единолично отменил проведение выборов, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Дипломат отметила, что пока западным лидерам приходится проходить через законные электоральные процедуры у себя дома, Зеленский полностью избавил себя от этой необходимости.
По мнению Захаровой, ситуация выглядит абсурдной и выходит за любые рамки приличия, когда руководитель с очевидными проблемами в плане собственной легитимности позволяет себе раздавать прямые указания главам других государств и требовать от них каких-либо действий на международной арене.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что появление подобной фигуры и ее текущие попытки манипулировать Западом являются наглядным отражением глубокого кризиса, в котором сегодня оказались вся мировая система и международные отношения.
Официальный срок президентских полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, тогда выборы на Украине были заблокированы под предлогом действия военного положения и тотальной мобилизации.
Еще о Зеленском - в материале Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад на сайте Украина.ру.
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