Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского - 27.08.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского
Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского - 27.08.2026 Украина.ру
Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского
Армия России освободила населенный пункт Шевченковское в Запорожской области, продолжив продвижение севернее Зеленого в этом регионе. Об этом 27 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-27T13:11
2026-08-27T13:11
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Подразделения российской войсковой группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Суточные потери ВСУ в личном составе превысили 360 военнослужащих, констатировали в российском министерстве.Согласно новой сводке, штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили населенный пункт Шевченковское, продолжив продвижение севернее Зеленого в Запорожской области.Подразделения этой группировки ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили близ населенных пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка в Запорожской области, а также Мировка и Васильковка в Днепропетровской области."Освобождение Шевченковского позволило подразделениям группировки "Восток" вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. Занятый рубеж создает условия для развития наступления, усиления давления на оборону противника и дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - разъяснили в Минобороны РФ.Также в сводке сказано, что силами ПВО за сутки уничтожены 591 БПЛА самолетного типа, 19 управляемых авиабомб ВСУ и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Актуальное интервью: “Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем КиеваВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Запорожская область, Россия, Украина, ВСУ, потери ВСУ, наступление ВС РФ, Донбасс, Днепропетровская область

Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского

13:11 27.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России освободила населенный пункт Шевченковское в Запорожской области, продолжив продвижение севернее Зеленого в этом регионе. Об этом 27 августа сообщило Минобороны РФ
Подразделения российской войсковой группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Суточные потери ВСУ в личном составе превысили 360 военнослужащих, констатировали в российском министерстве.
Согласно новой сводке, штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили населенный пункт Шевченковское, продолжив продвижение севернее Зеленого в Запорожской области.
Подразделения этой группировки ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили близ населенных пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка в Запорожской области, а также Мировка и Васильковка в Днепропетровской области.
"Освобождение Шевченковского позволило подразделениям группировки "Восток" вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. Занятый рубеж создает условия для развития наступления, усиления давления на оборону противника и дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - разъяснили в Минобороны РФ.
Также в сводке сказано, что силами ПВО за сутки уничтожены 591 БПЛА самолетного типа, 19 управляемых авиабомб ВСУ и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Актуальное интервью: “Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем Киева
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