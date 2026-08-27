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Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского

Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского - 27.08.2026 Украина.ру

Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского

Армия России освободила населенный пункт Шевченковское в Запорожской области, продолжив продвижение севернее Зеленого в этом регионе. Об этом 27 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-27T13:11

2026-08-27T13:11

2026-08-27T13:11

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Подразделения российской войсковой группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Суточные потери ВСУ в личном составе превысили 360 военнослужащих, констатировали в российском министерстве.Согласно новой сводке, штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили населенный пункт Шевченковское, продолжив продвижение севернее Зеленого в Запорожской области.Подразделения этой группировки ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили близ населенных пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка в Запорожской области, а также Мировка и Васильковка в Днепропетровской области."Освобождение Шевченковского позволило подразделениям группировки "Восток" вклиниться в оборону ВСУ и расширить зону контроля на этом участке. Занятый рубеж создает условия для развития наступления, усиления давления на оборону противника и дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - разъяснили в Минобороны РФ.Также в сводке сказано, что силами ПВО за сутки уничтожены 591 БПЛА самолетного типа, 19 управляемых авиабомб ВСУ и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Актуальное интервью: “Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем КиеваВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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