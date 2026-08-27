Украинский судья пойман на помощи уклонистам - 27.08.2026 Украина.ру
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Украинский судья пойман на помощи уклонистам
Украинский судья пойман на помощи уклонистам - 27.08.2026 Украина.ру
Украинский судья пойман на помощи уклонистам
Глава одного из районных судов Киевской области "продавал" решения, позволяющие получить отсрочку от военной мобилизации. Об этом 27 августа сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-08-27T14:51
2026-08-27T14:51
новости
киевская область
украина
гбр
нацполиция
мобилизация на украине
коррупция
судья
ситуация на украине
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Судью, заработавшему сумму в инвалюте на консультационных услугах уклонисту, разоблачили совместными усилиями сотрудники ГБР и Нацполиции."По данным следствия, за 2,5 тыс. долларов США он помог военнообязанному получить судебное решение, которое могло бы стать основанием для отсрочки от мобилизации", - рассказали в ГБР. Таксист назван посредником между судьёй и гражданином, стремившимся избежать насильственной мобилизации. Следователи выяснили, что судья посоветовал арендовать жилье в соответствующем районе или зарегистрироваться там как внутренне перемещенное лицо.Уклонист выполнил эти советы и подал заявление об установлении факта самостоятельного воспитания несовершеннолетнего ребенка. Судью задержали после вынесения решения в пользу уклониста и передачи денег.Следователи не оспаривают фактов и правовых оснований для судебного решения. При этом они считают, что "судья фактически создал для военнообязанного искусственные юридические основания, позволявшие избежать призыва во время мобилизации".Тем временем выяснилось, что Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуютНакануне также стало известно, что Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненныеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киевская область, украина, гбр, нацполиция, мобилизация на украине, коррупция, судья, ситуация на украине
Новости, Киевская область, Украина, ГБР, Нацполиция, мобилизация на Украине, коррупция, судья, ситуация на Украине

Украинский судья пойман на помощи уклонистам

14:51 27.08.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Глава одного из районных судов Киевской области "продавал" решения, позволяющие получить отсрочку от военной мобилизации. Об этом 27 августа сообщает Государственное бюро расследований Украины
Судью, заработавшему сумму в инвалюте на консультационных услугах уклонисту, разоблачили совместными усилиями сотрудники ГБР и Нацполиции.
"По данным следствия, за 2,5 тыс. долларов США он помог военнообязанному получить судебное решение, которое могло бы стать основанием для отсрочки от мобилизации", - рассказали в ГБР.
Таксист назван посредником между судьёй и гражданином, стремившимся избежать насильственной мобилизации. Следователи выяснили, что судья посоветовал арендовать жилье в соответствующем районе или зарегистрироваться там как внутренне перемещенное лицо.
Уклонист выполнил эти советы и подал заявление об установлении факта самостоятельного воспитания несовершеннолетнего ребенка.
Судью задержали после вынесения решения в пользу уклониста и передачи денег.
Следователи не оспаривают фактов и правовых оснований для судебного решения. При этом они считают, что "судья фактически создал для военнообязанного искусственные юридические основания, позволявшие избежать призыва во время мобилизации".
Тем временем выяснилось, что Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
Накануне также стало известно, что Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
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