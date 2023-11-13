https://ukraina.ru/20231113/1050981745.html

Разочаровались в демократии. Молодёжь США больше не гордится своей страной

Разочаровались в демократии. Молодёжь США больше не гордится своей страной - 13.11.2023 Украина.ру

Разочаровались в демократии. Молодёжь США больше не гордится своей страной

Больше половины молодых американцев считают, что в стране, которой руководит администрация Демократической партии, на самом деле нет демократии

2023-11-13T16:05

2023-11-13T16:05

2023-11-13T17:19

эксклюзив

сша

молодежь

выборы

джо байден

дональд трамп

опросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050983407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8194c33fdc01a33df547e1f769ad6f62.jpg

Как показали данные социологического исследования, проведенного под эгидой Гарвардского института, 52% молодых граждан Соединенных Штатов Америки в возрасте от двадцати до тридцати лет убеждены, что демократия в их стране «находится в беде», или даже «потерпела крах».Только 7% опрошенных юных американцев удовлетворены положением дел в самом богатом государстве планеты. Гордость за свою звездно-полосатую родину испытывают не более 23% молодых респондентов — почти в два раза меньше, чем в другой, более возрастной категории.Да и сами «американские ценности» вызывают у людей младше тридцати лет нескрываемый скепсис.Неудивительно, что на фоне таких настроений молодежь не видит смысла участвовать в выборах, которые почти всегда представляют собой имитацию процесса демократического волеизъявления.«Молодые люди недовольны нашей политической системой (57%) и большинство из них не доверяют государственным институтам или почти не доверяют им (52%).Почти две трети молодых людей (62%) выразили обеспокоенность ценностями американского народа, а 45% заявили, что считают, что страна не выполняет свои обещания о свободе и справедливости.Менее половины (48%) планируют голосовать на следующих выборах, по сравнению примерно с двумя третями населения в целом», — пишет политический сайт The Hill.Это издание, которое всегда контролировалось сторонниками Демпартии, напомнило о результатах еще одного резонансного политического опроса, проходившего в США летом нынешнего года.Как выяснили тогда социологи, только каждый четвертый американец в возрасте от 18 до 39 лет считает себя последовательным сторонником демократии. Хотя большинство пожилых респондентов, напротив, до сих пор сохраняют доверие к демократическим институтам.По мнению экспертов, это не значит, что американская молодежь поголовно тяготеет к авторитаризму и мечтает о приходе нового фюрера.Проблема в том, что понятие демократии полностью дискредитировано благодаря политике истеблишмента Демократической партии, которая погружает США в режим олигархической диктатуры вместе со своими спарринг-партнерами в республиканском лагере.Молодые американцы прекрасно знают, что разговоры о демократии являются лицемерием, потому что они не могут влиять на политику отчужденного от собственного населения государства, которое не в состоянии обеспечить подросткам даже элементарную безопасность.Как написали в мае журналисты газеты The Wall Street Journal, показатели смертности среди молодых американцев выросли до самого высокого уровня почти за пятнадцать лет, а среди основных причин этого называют растущее число убийств, автомобильных аварий и передозировок наркотиков.The Hill отмечает: подрастающее поколение видит вокруг себя постоянные кровавые шутинги — в школах, магазинах, на улицах. Молодежь все чаще сталкивается с проблемой расовой дискриминации и не в состоянии заработать на оплату учебы и аренду жилья, потому что цены постоянно растут.В то же время самые богатые американцы продолжают богатеть, постоянно увеличивая свои астрономические состояния за счет обнищания сограждан. И это вопиющее бесправие не позволяет всерьез воспринимать разговоры про ценности демократии и свободы, потому что по факту их давно уже аннулировали.«Поколение за поколением, вера в демократию ослабевает по мере того, как растут сомнения в ее способности внести конкретные изменения в жизнь», — говорит об этом бывший заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Марк Маллок Браун.Это наглядно видно на примере трагических событий в секторе Газа. Как показывают опросы, большинство жителей США выступают за немедленное прекращение массовых убийств мирного палестинского населения, потому что позиция Джо Байдена превращает их в соучастников военных преступлений.Антивоенные протесты на улицах Вашингтона становятся все более массовыми, однако профессиональные демократы из Белого дома игнорируют мнение миллионов людей, продолжая оказывать израильскому правительству безоговорочную военно-политическую поддержку.Между тем, сейчас в Америке чаще всего протестует именно молодежь, которая борется за демократию на митингах и пикетах.Юные американцы равняются на своего кумира — климатическую активистку Грету Тунберг, которая за последние дни успела отметиться сразу на двух массовых акциях против террора в Газе.В Амстердаме Грета выступила с трибуны в черно-бело-зеленом палестинском платке, обвинив израильское правительство в геноциде. Она не прекратила свою речь, даже когда ее пытались прервать силой. А потом прошла перед камерами в толпе таких же тинейджеров, скандируя вместе с ними лозунги против капитализма.Все это показывает, какие серьезные проблемы ожидают на будущих выборах Байдена. В прежние годы американская молодежь преимущественно выступала за кандидатов от Демократической партии, однако теперь ситуация существенно поменялась.Это не значит, что юноши и девушки кинуться массово голосовать за Дональда Трампа. Скорее, они будут ориентироваться на альтернативных несистемных кандидатов — таких, как Роберт Кеннеди — младший и Корнел Уэст.Но такое развитие событий все равно нанесет большой удар по электоральным позициям демократов.Впрочем, дело не столько в голосовании, ведь молодежь убеждена, что оно практически ничего не решает.Гораздо важнее, что будущее поколение американцев начинает задумываться о необходимости полного переформатирования общественного устройства. Потому что это единственный шанс вернуть Америке демократию.

https://ukraina.ru/20231112/1050956630.html

https://ukraina.ru/20231110/1050911599.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Леонид Николенко

Леонид Николенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, сша, молодежь, выборы, джо байден, дональд трамп, опросы