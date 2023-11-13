https://ukraina.ru/20231113/1050971567.html

Захарова пофантазировала, как Зеленский мог бы попросить денег у Трампа

Захарова пофантазировала, как Зеленский мог бы попросить денег у Трампа - 13.11.2023 Украина.ру

Захарова пофантазировала, как Зеленский мог бы попросить денег у Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября в своем телеграм-канале пофантазировала над тем, каким мог бы быть телефонный разговор Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа

2023-11-13T08:06

2023-11-13T08:06

2023-11-13T08:06

дональд трамп

владимир зеленский

захарова

новости

деньги

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"Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", - сыронизировала Захарова.Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Офису президента Украины, сообщило, что в Киеве пытаются организовать прямой разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине.

https://ukraina.ru/20231113/1050971441.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, владимир зеленский, захарова, новости, деньги