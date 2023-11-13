Захарова пофантазировала, как Зеленский мог бы попросить денег у Трампа
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября в своем телеграм-канале пофантазировала над тем, каким мог бы быть телефонный разговор Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа
"Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", - сыронизировала Захарова.
Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Офису президента Украины, сообщило, что в Киеве пытаются организовать прямой разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине.
07:55Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИВ Киеве пытаются организовать прямой разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Офису Зеленского