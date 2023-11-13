Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах - 13.11.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах
Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах - 13.11.2023 Украина.ру
Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах
Украинская армия потеряла большую часть своего людского ресурса. Киеву очень нужны специалисты, которые будут сидеть в штабах и планировать операции. В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-13T04:30
2023-11-13T04:30
новости
украина
всу
потери всу
военные
командование
бои
военные действия
ресурсы
бойцы
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На некоторых участках фронта потери Украины составляли 1 к 20. Еще у ВСУ очень плохо с полевой медициной, которая должна оказывать срочную помощь бойцу. Количество трупов украинских военных говорило о том, что никто их не собирается забирать, рассказал эксперт.По реальным оценкам боеспособного ресурса у Украины изначально было около 2 миллионов. Сейчас они уже размотали почти 70% этого ресурса. Киеву просто негде брать подготовленных бойцов, добавил он.Украина запрашивает у Запада серьезную технику. Для этого нужны квалифицированные специалисты. А еще ВСУ очень нужны специалисты, которые должны сидеть в штабах и планировать операции, но у Киева их уже просто нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231111/1050932673.html
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новости, украина, всу, потери всу, военные, командование, бои, военные действия, ресурсы, бойцы, штабы, трупы, алексей леонков
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, военные, командование, бои, Военные действия, ресурсы, бойцы, штабы, трупы, Алексей Леонков

Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах

04:30 13.11.2023
 
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
Украинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
© Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
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Украинская армия потеряла большую часть своего людского ресурса. Киеву очень нужны специалисты, которые будут сидеть в штабах и планировать операции. В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На некоторых участках фронта потери Украины составляли 1 к 20. Еще у ВСУ очень плохо с полевой медициной, которая должна оказывать срочную помощь бойцу. Количество трупов украинских военных говорило о том, что никто их не собирается забирать, рассказал эксперт.
По реальным оценкам боеспособного ресурса у Украины изначально было около 2 миллионов. Сейчас они уже размотали почти 70% этого ресурса. Киеву просто негде брать подготовленных бойцов, добавил он.
"Если подразделение потеряло 20–30% личного состава, оно еще может выполнять задачи. Если потери составили 50%, то оно ограниченно может выполнять задачи. А если 70% — то его надо отправлять на переформирование. Так вот ВСУ потеряли 70% личного состава", - отметил Леонков.
Украина запрашивает у Запада серьезную технику. Для этого нужны квалифицированные специалисты. А еще ВСУ очень нужны специалисты, которые должны сидеть в штабах и планировать операции, но у Киева их уже просто нет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Казаков интервью
11 ноября, 11:28
Александр Казаков: Россия разгромит ВСУ внезапным двойным ударом, чтобы отрезать Украину от Черного моряУ Украины нет достаточного количества резервов.
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУвоенныекомандованиебоиВоенные действияресурсыбойцыштабытрупыАлексей Леонков
 
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