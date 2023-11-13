https://ukraina.ru/20231113/1050950597.html

Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах

Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах - 13.11.2023 Украина.ру

Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах

Украинская армия потеряла большую часть своего людского ресурса. Киеву очень нужны специалисты, которые будут сидеть в штабах и планировать операции. В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-13T04:30

2023-11-13T04:30

2023-11-13T04:30

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На некоторых участках фронта потери Украины составляли 1 к 20. Еще у ВСУ очень плохо с полевой медициной, которая должна оказывать срочную помощь бойцу. Количество трупов украинских военных говорило о том, что никто их не собирается забирать, рассказал эксперт.По реальным оценкам боеспособного ресурса у Украины изначально было около 2 миллионов. Сейчас они уже размотали почти 70% этого ресурса. Киеву просто негде брать подготовленных бойцов, добавил он.Украина запрашивает у Запада серьезную технику. Для этого нужны квалифицированные специалисты. А еще ВСУ очень нужны специалисты, которые должны сидеть в штабах и планировать операции, но у Киева их уже просто нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231111/1050932673.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, потери всу, военные, командование, бои, военные действия, ресурсы, бойцы, штабы, трупы, алексей леонков