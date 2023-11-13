Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
© Народная милиция ДНР
Украинская армия потеряла большую часть своего людского ресурса. Киеву очень нужны специалисты, которые будут сидеть в штабах и планировать операции. В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На некоторых участках фронта потери Украины составляли 1 к 20. Еще у ВСУ очень плохо с полевой медициной, которая должна оказывать срочную помощь бойцу. Количество трупов украинских военных говорило о том, что никто их не собирается забирать, рассказал эксперт.
По реальным оценкам боеспособного ресурса у Украины изначально было около 2 миллионов. Сейчас они уже размотали почти 70% этого ресурса. Киеву просто негде брать подготовленных бойцов, добавил он.
"Если подразделение потеряло 20–30% личного состава, оно еще может выполнять задачи. Если потери составили 50%, то оно ограниченно может выполнять задачи. А если 70% — то его надо отправлять на переформирование. Так вот ВСУ потеряли 70% личного состава", - отметил Леонков.
Украина запрашивает у Запада серьезную технику. Для этого нужны квалифицированные специалисты. А еще ВСУ очень нужны специалисты, которые должны сидеть в штабах и планировать операции, но у Киева их уже просто нет, заключил собеседник издания.
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