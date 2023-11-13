https://ukraina.ru/20231113/1050949419.html
Военный эксперт объяснил, как Россия многослойно и с помощью "Орланов" бьет ВСУ под Купянском
Военный эксперт объяснил, как Россия многослойно и с помощью "Орланов" бьет ВСУ под Купянском - 13.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия многослойно и с помощью "Орланов" бьет ВСУ под Купянском
Из-под Купянска поступают сведения, что российские войска там очень грамотно наступают. Мы наступаем многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
2023-11-13T05:00
2023-11-13T05:00
2023-11-13T05:00
новости
всу
россия
орлан-10 (бпла)
авиация
артиллерия
сво
купянск
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Эксперт уточнил, что мы под Купянском активно применяем "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом нанести им максимальное огневое поражение при помощи РСЗО и авиации, и уже только после этого туда заходит штурмовая пехота.Если вся эта информация соответствует действительности, то наше наступление под Купянском приведет к серьезным результатам, заключил собеседник издания.
купянск
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, орлан-10 (бпла), авиация, артиллерия, сво, купянск
Новости, ВСУ, Россия, Орлан-10 (БПЛА), авиация, артиллерия, СВО, Купянск
Военный эксперт объяснил, как Россия многослойно и с помощью "Орланов" бьет ВСУ под Купянском
Из-под Купянска поступают сведения, что российские войска там очень грамотно наступают. Мы наступаем многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что мы под Купянском активно применяем "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом нанести им максимальное огневое поражение при помощи РСЗО и авиации, и уже только после этого туда заходит штурмовая пехота.
"Это позднесоветская наступательная тактика. С той лишь разницей, что в СССР предполагалось, что мы будем закидывать противника тактическими ядерными боеприпасами с небольшим радиусом поражения, но с высокой фугасной частью. Понятно, что мы это не применяем. Мы пользуемся обычными ракетно-артиллерийскими вооружениями", - констатировал Живов.
Если вся эта информация соответствует действительности, то наше наступление под Купянском приведет к серьезным результатам, заключил собеседник издания.