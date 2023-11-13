https://ukraina.ru/20231113/1050949419.html

Военный эксперт объяснил, как Россия многослойно и с помощью "Орланов" бьет ВСУ под Купянском

Военный эксперт объяснил, как Россия многослойно и с помощью "Орланов" бьет ВСУ под Купянском - 13.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия многослойно и с помощью "Орланов" бьет ВСУ под Купянском

Из-под Купянска поступают сведения, что российские войска там очень грамотно наступают. Мы наступаем многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал военный волонтер и блогер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру

2023-11-13T05:00

2023-11-13T05:00

2023-11-13T05:00

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купянск

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Эксперт уточнил, что мы под Купянском активно применяем "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом нанести им максимальное огневое поражение при помощи РСЗО и авиации, и уже только после этого туда заходит штурмовая пехота.Если вся эта информация соответствует действительности, то наше наступление под Купянском приведет к серьезным результатам, заключил собеседник издания.

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, орлан-10 (бпла), авиация, артиллерия, сво, купянск