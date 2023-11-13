https://ukraina.ru/20231113/1050945117.html
Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России
Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России - 13.11.2023 Украина.ру
Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России
Сам факт, что ВСУ без преимущества в авиации и без своего ОПК продолжают сопротививляться российской армии и вести наступательные действия, говорит о многом. Противника нельзя недооценивать. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-11-13T06:00
2023-11-13T06:00
2023-11-13T06:00
новости
всу
россия
сво
великая отечественная война
владимир зеленский
польша
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ВСУ – сильнейшая армия в Европе. Если бы Зеленский вдруг повернул их против Польши, они бы ее легко захватили. У них достаточно опыта и навыков, которые они применяют на поле боя. Те теории, которые натовские генералы отрабатывают на учениях бригадного уровня, Украина отрабатывает на практике, руководя армиями и фронтами, уточнил эксперт.Не надо думать, что через пару месяцев украинцы начнут сдаваться. ВСУ до последнего останутся опасным противником, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, сво, великая отечественная война, владимир зеленский, польша
Новости, ВСУ, Россия, СВО, Великая Отечественная война, Владимир Зеленский, Польша
Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России
Сам факт, что ВСУ без преимущества в авиации и без своего ОПК продолжают сопротививляться российской армии и вести наступательные действия, говорит о многом. Противника нельзя недооценивать. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
ВСУ – сильнейшая армия в Европе. Если бы Зеленский вдруг повернул их против Польши, они бы ее легко захватили. У них достаточно опыта и навыков, которые они применяют на поле боя. Те теории, которые натовские генералы отрабатывают на учениях бригадного уровня, Украина отрабатывает на практике, руководя армиями и фронтами, уточнил эксперт.
"Кстати, вермахт тоже сопротивлялся до конца и наносил опасные контрудары даже в апреле 1945 года, когда в Баутцен-Вайсенбергском сражении немцы ударили во фланг фронту Конева. А Курляндскую группировку наше командование так и не разгромило. Она капитулировала, но физически уничтожена она не была", - пояснил Полищук.
Не надо думать, что через пару месяцев украинцы начнут сдаваться. ВСУ до последнего останутся опасным противником, заключил собеседник издания.