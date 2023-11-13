https://ukraina.ru/20231113/1050945117.html

Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России

Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России - 13.11.2023 Украина.ру

Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России

Сам факт, что ВСУ без преимущества в авиации и без своего ОПК продолжают сопротививляться российской армии и вести наступательные действия, говорит о многом. Противника нельзя недооценивать. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-11-13T06:00

2023-11-13T06:00

2023-11-13T06:00

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ВСУ – сильнейшая армия в Европе. Если бы Зеленский вдруг повернул их против Польши, они бы ее легко захватили. У них достаточно опыта и навыков, которые они применяют на поле боя. Те теории, которые натовские генералы отрабатывают на учениях бригадного уровня, Украина отрабатывает на практике, руководя армиями и фронтами, уточнил эксперт.Не надо думать, что через пару месяцев украинцы начнут сдаваться. ВСУ до последнего останутся опасным противником, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, сво, великая отечественная война, владимир зеленский, польша