Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России - 13.11.2023 Украина.ру
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Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России
Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России - 13.11.2023 Украина.ру
Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России
Сам факт, что ВСУ без преимущества в авиации и без своего ОПК продолжают сопротививляться российской армии и вести наступательные действия, говорит о многом. Противника нельзя недооценивать. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-11-13T06:00
2023-11-13T06:00
новости
всу
россия
сво
великая отечественная война
владимир зеленский
польша
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ВСУ – сильнейшая армия в Европе. Если бы Зеленский вдруг повернул их против Польши, они бы ее легко захватили. У них достаточно опыта и навыков, которые они применяют на поле боя. Те теории, которые натовские генералы отрабатывают на учениях бригадного уровня, Украина отрабатывает на практике, руководя армиями и фронтами, уточнил эксперт.Не надо думать, что через пару месяцев украинцы начнут сдаваться. ВСУ до последнего останутся опасным противником, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия, сво, великая отечественная война, владимир зеленский, польша
Новости, ВСУ, Россия, СВО, Великая Отечественная война, Владимир Зеленский, Польша

Эту группировку мы так и не разгромили. Военный эксперт о том, какой коварный удар ВСУ еще нанесут России

06:00 13.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сам факт, что ВСУ без преимущества в авиации и без своего ОПК продолжают сопротививляться российской армии и вести наступательные действия, говорит о многом. Противника нельзя недооценивать. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
ВСУ – сильнейшая армия в Европе. Если бы Зеленский вдруг повернул их против Польши, они бы ее легко захватили. У них достаточно опыта и навыков, которые они применяют на поле боя. Те теории, которые натовские генералы отрабатывают на учениях бригадного уровня, Украина отрабатывает на практике, руководя армиями и фронтами, уточнил эксперт.
"Кстати, вермахт тоже сопротивлялся до конца и наносил опасные контрудары даже в апреле 1945 года, когда в Баутцен-Вайсенбергском сражении немцы ударили во фланг фронту Конева. А Курляндскую группировку наше командование так и не разгромило. Она капитулировала, но физически уничтожена она не была", - пояснил Полищук.
Не надо думать, что через пару месяцев украинцы начнут сдаваться. ВСУ до последнего останутся опасным противником, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУРоссияСВОВеликая Отечественная войнаВладимир ЗеленскийПольша
 
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