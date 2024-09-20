Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ - 20.09.2024 Украина.ру
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Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ
Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ - 20.09.2024 Украина.ру
Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ
Политические и экономические элиты мира делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это "голуби" и "ястребы". Те, кто хочет мира, это довольно аморфная группа игроков, которые во многом просто устали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-09-20T03:30
2024-09-20T03:30
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ракетный удар
война
мир
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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.Здесь нужно рассмотреть диспозицию сторон вокруг конфликта на Украине. И позиция сторон становится все более понятной, рассказал политолог.Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные "голуби" и условные "ястребы", отметил эксперт.Интерес "ястребов" - это раскрученный ВПК, который постепенно набирает обороты. Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты на производство оружия и ВПК, указал он."Не факт, что это оружие будет применено именно на украинском поле боя, но процесс поддерживается градусом конфликта на Украине. И получается интересная история, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, пётр скоробогатый, впк, ракеты, ракетный удар, война, мир, элита, оружие, бюджет
Новости, Россия, Запад, Украина, Пётр Скоробогатый, ВПК, ракеты, ракетный удар, война, мир, элита, оружие, бюджет

Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ

03:30 20.09.2024
 
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Политические и экономические элиты мира делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это "голуби" и "ястребы". Те, кто хочет мира, это довольно аморфная группа игроков, которые во многом просто устали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.
Здесь нужно рассмотреть диспозицию сторон вокруг конфликта на Украине. И позиция сторон становится все более понятной, рассказал политолог.
Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные "голуби" и условные "ястребы", отметил эксперт.
"Те, кто хочет мира, это довольно аморфная группа игроков, которые во многом просто устали. К ним приходит понимание того, что победить Россию, ядерную державу, невозможно. Из-за этого возникает запрос на окончание конфликта, поиски мирного договора", — подчеркнул Скоробогатый.
Интерес "ястребов" - это раскрученный ВПК, который постепенно набирает обороты. Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты на производство оружия и ВПК, указал он.
"Не факт, что это оружие будет применено именно на украинском поле боя, но процесс поддерживается градусом конфликта на Украине. И получается интересная история, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
ядерная война, бомба
Вчера, 06:30
Украина в международном контексте. Что думают об украинском конфликте в США, Великобритании и ГерманииВ НАТО не поверили в серьезность предупреждения президента России Владимира Путина о том, что использование дальнобойных западных ракет для ударов вглубь России станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию конфликта
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Это казалось странным": политолог рассказал, почему ВС РФ продолжили наступление именно на Донбассе
05:00СВО идет по плану: Скоробогатый объяснил, нужна ли новая мобилизация, чтобы истощить и победить ВСУ
04:45Перенджиев о том, почему на Каспии "торчат британские уши" и как там нужно обеспечить безопасность
04:30Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров
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04:00Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны
03:45Отвечать или нет? Эксперт о непростом выборе между войной на Украине и ядерном столкновении с НАТО
03:30Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ
03:15Защитить Севморпуть и транспортные коридоры: политолог рассказал про цели и задачи учений "Океан-2024"
03:00Нельзя оставить голые склады: Рожин о том, почему после СВО ВПК продолжит работать на полную мощность
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