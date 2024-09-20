Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Политические и экономические элиты мира делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это "голуби" и "ястребы". Те, кто хочет мира, это довольно аморфная группа игроков, которые во многом просто устали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.
Здесь нужно рассмотреть диспозицию сторон вокруг конфликта на Украине. И позиция сторон становится все более понятной, рассказал политолог.
Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные "голуби" и условные "ястребы", отметил эксперт.
"Те, кто хочет мира, это довольно аморфная группа игроков, которые во многом просто устали. К ним приходит понимание того, что победить Россию, ядерную державу, невозможно. Из-за этого возникает запрос на окончание конфликта, поиски мирного договора", — подчеркнул Скоробогатый.
Интерес "ястребов" - это раскрученный ВПК, который постепенно набирает обороты. Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты на производство оружия и ВПК, указал он.
"Не факт, что это оружие будет применено именно на украинском поле боя, но процесс поддерживается градусом конфликта на Украине. И получается интересная история, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
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