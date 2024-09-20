https://ukraina.ru/20240920/1057552574.html

Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ

Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ - 20.09.2024 Украина.ру

Война или мир: военный политолог о торгах, которые идут на Западе вокруг ударов по территории РФ

Политические и экономические элиты мира делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это "голуби" и "ястребы". Те, кто хочет мира, это довольно аморфная группа игроков, которые во многом просто устали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый

2024-09-20T03:30

2024-09-20T03:30

2024-09-20T03:30

новости

россия

запад

украина

пётр скоробогатый

впк

ракеты

ракетный удар

война

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056253622_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aafeb96a3d1d906d1e57254113ea0df1.jpg

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.Здесь нужно рассмотреть диспозицию сторон вокруг конфликта на Украине. И позиция сторон становится все более понятной, рассказал политолог.Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные "голуби" и условные "ястребы", отметил эксперт.Интерес "ястребов" - это раскрученный ВПК, который постепенно набирает обороты. Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты на производство оружия и ВПК, указал он."Не факт, что это оружие будет применено именно на украинском поле боя, но процесс поддерживается градусом конфликта на Украине. И получается интересная история, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240919/1057531951.html

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, пётр скоробогатый, впк, ракеты, ракетный удар, война, мир, элита, оружие, бюджет