СВО идет по плану: Скоробогатый объяснил, нужна ли новая мобилизация, чтобы истощить и победить ВСУ - 20.09.2024 Украина.ру
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СВО идет по плану: Скоробогатый объяснил, нужна ли новая мобилизация, чтобы истощить и победить ВСУ
СВО идет по плану: Скоробогатый объяснил, нужна ли новая мобилизация, чтобы истощить и победить ВСУ - 20.09.2024 Украина.ру
СВО идет по плану: Скоробогатый объяснил, нужна ли новая мобилизация, чтобы истощить и победить ВСУ
Оружие еще можно привезти из арсеналов США, но хорошую стойкую пехоту взять неоткуда. Россия наращивает свой ресурс, постепенно, без мобилизации, без резких рывков, а Украина этот ресурс теряет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-09-20T05:00
2024-09-20T05:00
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россия
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владимир путин
сво
мобилизация
курская область
война
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Вторжение противника в Курскую область вновь подняло вопрос о дополнительной мобилизации. По мнению политолога, здесь многие упускают то обстоятельство, что численность российских войск на горячем направлении в зоне СВО соразмерна численности ВСУ.Хотя на такой огромный фронт такого количества войск очень мало, поэтому речь идет не о войне, а о спецоперации, как ее и называют в политическом блоке страны, отметил эксперт.Российская армия проводит успешную кампанию в Донбассе, на Покровском (Красноармейском) направлении, но если рассматривать ее детально, то можно найти множество точек, где "не хватает лишней бригады", добавил политолог.В конце 2024 года можно говорить, что есть признаки снижения качества ВСУ. Оружие еще можно привезти из западных арсеналов, но хорошую стойкую пехоту Украине взять негде, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, пётр скоробогатый, владимир путин, сво, мобилизация, курская область, война, вс рф, всу
Новости, Россия, Украина, США, Пётр Скоробогатый, Владимир Путин, СВО, мобилизация, Курская область, война, ВС РФ, ВСУ

СВО идет по плану: Скоробогатый объяснил, нужна ли новая мобилизация, чтобы истощить и победить ВСУ

05:00 20.09.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Оружие еще можно привезти из арсеналов США, но хорошую стойкую пехоту взять неоткуда. Россия наращивает свой ресурс, постепенно, без мобилизации, без резких рывков, а Украина этот ресурс теряет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Вторжение противника в Курскую область вновь подняло вопрос о дополнительной мобилизации. По мнению политолога, здесь многие упускают то обстоятельство, что численность российских войск на горячем направлении в зоне СВО соразмерна численности ВСУ.
Хотя на такой огромный фронт такого количества войск очень мало, поэтому речь идет не о войне, а о спецоперации, как ее и называют в политическом блоке страны, отметил эксперт.
"Я всегда исхожу из того, что правильнее пытаться понять логику руководства страны. Мне кажется, что Владимир Путин и его соратники исходят из того, что СВО идет по плану. И тем количеством людей, которые на данный момент есть, можно в конечном итоге истощить противника и в конце концов победить", — указал Скоробогатый.
Российская армия проводит успешную кампанию в Донбассе, на Покровском (Красноармейском) направлении, но если рассматривать ее детально, то можно найти множество точек, где "не хватает лишней бригады", добавил политолог.
В конце 2024 года можно говорить, что есть признаки снижения качества ВСУ. Оружие еще можно привезти из западных арсеналов, но хорошую стойкую пехоту Украине взять негде, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
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05:00СВО идет по плану: Скоробогатый объяснил, нужна ли новая мобилизация, чтобы истощить и победить ВСУ
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