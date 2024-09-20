Выбиваем машину за машиной: Рожин рассказал, почему ВСУ комплектуют мехбригады старыми БТРами
В Курской области противник понес существенные потери в бронетехнике. На других участках ВСУ стараются расходовать технику очень экономно. 47-я бригада ВСУ уже потеряла две трети своего комплекта. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Некоторые зарубежные аналитические издания отмечают, что Украине лишь удается формировать стрелковые и штурмовые батальоны, которые придают бригадам. Но по мнению Рожина, это не совсем так, поскольку сейчас Украина формирует несколько механизированных бригад.
Другое дело, что классической бронетехники (танков и БМП) у ВСУ не хватает, поэтому часть бригад они комплектуют старыми БТР-60 и БТР-70, и французскими VAB'ами. Но нельзя сказать, что у противника осталась только голая пехота, отметил эксперт.
"Мы же видим, что в Курской области противник понес существенные потери в бронетехнике. На других участках ВСУ стараются расходовать технику очень экономно. Ведь та же самая 47-я бригада на "Абрамсах" и "Брэдли" потеряла две трети своего комплекта", — подчеркнул Рожин.
Российские подразделения выбивают машину за машиной, это рутинный процесс. Но техника противника техника никуда не исчезнет. Ее предстоит уничтожать до конца спецоперации, отметил журналист.
"Большую часть того, что было на Украине, мы уже уничтожили. Сейчас мы уничтожаем поставки Запада, которые Запад до конца войны не прекратит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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