https://ukraina.ru/20240920/1057555496.html

Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны

Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны - 20.09.2024 Украина.ру

Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны

Для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника. То есть условные "голуби" должны попытаться взять под контроль вопросы, связанные с эскалацией этого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый

2024-09-20T04:00

2024-09-20T04:00

2024-09-20T04:00

новости

россия

запад

харьков

пётр скоробогатый

впк

оружие

мир

война

повестка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426372_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_64c2f94950eb4dda325c0da1b93ada03.jpg

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные "голуби" и условные "ястребы", рассказал эксперт.Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты и финансы на ВПК, на производство оружия, отметил политолог.По его словам, при этом получается, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника.То есть условные "голуби" должны попытаться взять под контроль вопросы, связанные с эскалацией этого конфликта, то есть регулировать градус и степень напряженности, которая сейчас есть на украинском ТВД, сказал эксперт."А ястребы, наоборот, пытаются взять под контроль все вопросы, связанные с мирными переговорами. Если ястребы берут под контроль вопрос переговоров, то понятно, что эти переговоры движутся медленно, либо движутся в тупик", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057536799.html

россия

запад

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, харьков, пётр скоробогатый, впк, оружие, мир, война, повестка, переговоры, военная эскалация