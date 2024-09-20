Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны - 20.09.2024 Украина.ру
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Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны
Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны - 20.09.2024 Украина.ру
Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны
Для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника. То есть условные "голуби" должны попытаться взять под контроль вопросы, связанные с эскалацией этого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-09-20T04:00
2024-09-20T04:00
новости
россия
запад
харьков
пётр скоробогатый
впк
оружие
мир
война
повестка
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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные "голуби" и условные "ястребы", рассказал эксперт.Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты и финансы на ВПК, на производство оружия, отметил политолог.По его словам, при этом получается, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника.То есть условные "голуби" должны попытаться взять под контроль вопросы, связанные с эскалацией этого конфликта, то есть регулировать градус и степень напряженности, которая сейчас есть на украинском ТВД, сказал эксперт."А ястребы, наоборот, пытаются взять под контроль все вопросы, связанные с мирными переговорами. Если ястребы берут под контроль вопрос переговоров, то понятно, что эти переговоры движутся медленно, либо движутся в тупик", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, харьков, пётр скоробогатый, впк, оружие, мир, война, повестка, переговоры, военная эскалация
Новости, Россия, Запад, Харьков, Пётр Скоробогатый, ВПК, оружие, мир, война, повестка, переговоры, военная эскалация

Игра на поле соперника: эксперт о том, как "голуби" и "ястребы" продвигают повестку мира или войны

04:00 20.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника. То есть условные "голуби" должны попытаться взять под контроль вопросы, связанные с эскалацией этого конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.
Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные "голуби" и условные "ястребы", рассказал эксперт.
Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты и финансы на ВПК, на производство оружия, отметил политолог.
"Не факт, что это оружие будет применено именно на украинском поле боя, но процесс поддерживается градусом конфликта на Украине", — уточнил Скоробогатый.
По его словам, при этом получается, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника.
То есть условные "голуби" должны попытаться взять под контроль вопросы, связанные с эскалацией этого конфликта, то есть регулировать градус и степень напряженности, которая сейчас есть на украинском ТВД, сказал эксперт.
"А ястребы, наоборот, пытаются взять под контроль все вопросы, связанные с мирными переговорами. Если ястребы берут под контроль вопрос переговоров, то понятно, что эти переговоры движутся медленно, либо движутся в тупик", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября, 17:55
Алексей Живов: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже СШАСейчас на фронте определенное затишье, которое меня смущает. Противник явно к чему-то готовится. У ВСУ еще большие резервы и авиация, к которой привезли ракеты и управляемые бомбы. И опять запели про мирные переговоры. Значит, явно готовятся к какому-то прыжку.
 
НовостиРоссияЗападХарьковПётр СкоробогатыйВПКоружиемирвойнаповесткапереговорывоенная эскалация
 
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