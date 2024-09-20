https://ukraina.ru/20240920/1057549703.html

Нельзя оставить голые склады: Рожин о том, почему после СВО ВПК продолжит работать на полную мощность

Нельзя оставить голые склады: Рожин о том, почему после СВО ВПК продолжит работать на полную мощность - 20.09.2024 Украина.ру

Нельзя оставить голые склады: Рожин о том, почему после СВО ВПК продолжит работать на полную мощность

По сравнению с 2022 годом в России существенно выросло производство танков и БМП, но все упирается в недостаток танковых заводов и заводов по производству легкой бронетехники. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-20T03:00

2024-09-20T03:00

2024-09-20T03:00

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По сравнению с 2022 годом есть подвижки в оснащении, но их недостаточно, чтобы сказать, что технически армию уже полностью удовлетворили. Всего надо побольше, считает эксперт.Из тяжелого вооружения фронту нужнее всего артиллерия, снаряды и ракеты. Если бойцы проводят активные штурмовые действия, то тут все равно не обойтись без танков и бронемашин, добавил журналист.По сравнению с 2022 годом в России существенно выросло производство танков и БМП, но все упирается в недостаток танковых заводов и заводов по производству легкой бронетехники, полагает специалист.Ведь в СВО российская армия в значительной степени использовала то, что оставили наши предки и что не успели "растранжирить". Поэтому нельзя оставить потомкам после себя голые склады, добавил он.Это означает, что даже после окончания СВО российскому ВПК придется несколько лет работать на полную мощность, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ситуация в Курской области с маневренной войной за дороги может повлиять на ход СВО — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу

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новости, борис рожин, техника, сво, танки, бронетехника, бмп, производство, впк, склады, артиллерия, ракеты, снаряды