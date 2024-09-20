Защитить Севморпуть и транспортные коридоры: политолог рассказал про цели и задачи учений "Океан-2024"
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоказное учение в заливе Петра Великого в рамках СКШУ "Океан-2024"
Главная задача учений "Океан-2024" — защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
16 сентября завершились учения "Океан-2024", где отрабатывались действия по обороне различных объектов. Маневры проводились в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
Такие учения — ответ на попытку Запада перекрыть морские транспортные коридоры. Сейчас открывается сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать, рассказал политолог.
"Да. Каспийская флотилия иногда приходит на помощь Черноморскому флоту. Да и в самом Каспии не все так просто. Все же смотрели "Белое солнце пустыни". Всегда есть вооруженные контрабандисты и наркоторговцы", — подчеркнул Перенджиев.
Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор, отметил он.
Но главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря, резюмировал собеседник издания.
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