https://ukraina.ru/20240920/1057568802.html

Защитить Севморпуть и транспортные коридоры: политолог рассказал про цели и задачи учений "Океан-2024"

Защитить Севморпуть и транспортные коридоры: политолог рассказал про цели и задачи учений "Океан-2024" - 20.09.2024 Украина.ру

Защитить Севморпуть и транспортные коридоры: политолог рассказал про цели и задачи учений "Океан-2024"

Главная задача учений "Океан-2024" — защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-20T03:15

2024-09-20T03:15

2024-09-20T03:15

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тихий океан

александр перенджиев

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16 сентября завершились учения "Океан-2024", где отрабатывались действия по обороне различных объектов. Маневры проводились в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.Такие учения — ответ на попытку Запада перекрыть морские транспортные коридоры. Сейчас открывается сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать, рассказал политолог.Но Россия вместе с Китаем четко показала, что она готова защищать и Северный морской путь, и Балтийское море, и Тихий океан, добавил эксперт.Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор, отметил он.Но главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО том, что представляет из себя в реальности "план победы" Зеленского и для чего он нужен - в авторском материале Павла Котова "План Зеленского: победы не будет" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240919/1057565243.html

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тихий океан

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новости, запад, россия, тихий океан, александр перенджиев, черноморский флот, учения, каспийское море, балтийское море, транспорт, море, флот