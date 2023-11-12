https://ukraina.ru/20231112/1050946764.html

Далеко на севере треснет фронт. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Северска и Лимана

Далеко на севере треснет фронт. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Северска и Лимана - 12.11.2023 Украина.ру

Далеко на севере треснет фронт. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Северска и Лимана

Если ВС РФ смогут выйти к Северскому Донцу со стороны Диброва и взять под огневой контроль дорогу Северск-Белогоровка, ВСУ придется бросить Белогоровку и часть Северского выступа, потому что снабжение будет невозможно. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2023-11-12T05:00

2023-11-12T05:00

2023-11-12T05:00

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Сам Северск противник бросать не собирается. Нашего продвижения со стороны Соледара сейчас нет. У нас там не столько сил. А нам нужно продвинуться на 10-15 километров на север, чтобы взять под контроль дорогу на Северск. Но если наши войска будут успешно двигаться на Краснолиманском направлении, то это скажется и на Северском выступе, пояснил эксперт.Быстрых темпов продвижения там тоже не будет. Противник накапливает там силы для укрепления обороны. Но если далеко на севере треснет фронт в районе Купянска, это позволит нам продвигаться в район Изюма и Балаклеи. А это создаст дополнительные проблемы для Лимана, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, северск, красный лиман