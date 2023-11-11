"Мы убиваем друг друга": политолог раскрыл, сможет ли Валерий Залужный захватить всю власть на Украине
Военные перевороты без опоры на политические силы не свойственны славянской традиции. Военная верхушка сможет захватить власть на Украине, если получится договориться с силовыми структурами и СБУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Теоретически военная верхушка сможет себя проявить и захватить власть на Украине. Но это произойдет не скоро. Потому что на Украине кроме военных действуют и силовые структуры. Армия должна договариваться с СБУ, которая тоже накопила влияние и людей, способных на жестокость, рассказал политолог.
"Я внимательно прочитал статью [главкома ВСУ Валерия] Залужного для The Economist. Он там сказал буквально следующее: "мы убиваем друг друга". Трудно представить, чтобы во время Великой Отечественной войны советский военачальник или солдат говорил "мы" про себя и про противника", - подчеркнул Бабич.
Военные перевороты без опоры на политическую власть не свойственны славянской традиции. Украинский Евромайдан был государственным переворотом, но его совершила не армия, а коалиция радикалов, поддержанная Западом, добавил он.
Поэтому на Украине будет разыгран козырь, который хорошо известен со времен СССР, когда для развала использовались противоречия между МВД, армией и спецслужбами. Зеленский будет действовать по такому же принципу, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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