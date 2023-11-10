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В Чехии вьетнамец видел, как украинцы похищали цыганского ребенка – полиция расследует дело о фейках
В Чехии вьетнамец видел, как украинцы похищали цыганского ребенка – полиция расследует дело о фейках - 10.11.2023 Украина.ру
В Чехии вьетнамец видел, как украинцы похищали цыганского ребенка – полиция расследует дело о фейках
Полиция Чехии предъявила обвинения двум жителям Рокицан за распространение ложных сведений о похищениях цыганских детей украинцами и призывы к насилию в отношении последних, сообщает Novinky
2023-11-10T18:31
2023-11-10T18:31
2023-11-10T18:34
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В четверг полиция Рокицан обвинила двух мужчин в разжигании ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод. Одного из мужчин также обвиняют в "распространении тревоги".Сообщение это опубликовал 32-летний мужчина в своем профиле в социальной сети."Мужчина, исходя из своих предположений, непроверенной и ничем не подтвержденной информации, составил пост, направленный против проживающих здесь иностранцев. По его заявлению, в Рокицанах ребенка попытались похитить иностранцы. 36-летний мужчина отреагировал на этот пост в своем профиле комментарием, в котором он призывал к насилию в отношении этих иностранцев", уточнили в полиции. Теперь обоим грозит ответственность за распространение фейков и разжигание национальной вражды.
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В Чехии вьетнамец видел, как украинцы похищали цыганского ребенка – полиция расследует дело о фейках
18:31 10.11.2023 (обновлено: 18:34 10.11.2023)
Полиция Чехии предъявила обвинения двум жителям Рокицан за распространение ложных сведений о похищениях цыганских детей украинцами и призывы к насилию в отношении последних, сообщает Novinky
В четверг полиция Рокицан обвинила двух мужчин в разжигании ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод. Одного из мужчин также обвиняют в "распространении тревоги".
"Следователи по уголовным делам расследуют дело о предполагаемом похищении детей в середине июля. В Интернете появилась информация о том, что украинцы пытались похитить ребенка, но он сбежал. Согласно сообщению в соцсети, на дело якобы обратил внимание вьетнамец, который все видел перед магазином. Летом в полиции заявили, что никакого похищения не было, и что они изучают сообщения в социальных сетях", – сообщает издание.
Сообщение это опубликовал 32-летний мужчина в своем профиле в социальной сети.
"Мужчина, исходя из своих предположений, непроверенной и ничем не подтвержденной информации, составил пост, направленный против проживающих здесь иностранцев. По его заявлению, в Рокицанах ребенка попытались похитить иностранцы. 36-летний мужчина отреагировал на этот пост в своем профиле комментарием, в котором он призывал к насилию в отношении этих иностранцев", уточнили в полиции.
Теперь обоим грозит ответственность за распространение фейков и разжигание национальной вражды.