https://ukraina.ru/20231110/1050931010.html

В Чехии вьетнамец видел, как украинцы похищали цыганского ребенка – полиция расследует дело о фейках

В Чехии вьетнамец видел, как украинцы похищали цыганского ребенка – полиция расследует дело о фейках - 10.11.2023 Украина.ру

В Чехии вьетнамец видел, как украинцы похищали цыганского ребенка – полиция расследует дело о фейках

Полиция Чехии предъявила обвинения двум жителям Рокицан за распространение ложных сведений о похищениях цыганских детей украинцами и призывы к насилию в отношении последних, сообщает Novinky

2023-11-10T18:31

2023-11-10T18:31

2023-11-10T18:34

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В четверг полиция Рокицан обвинила двух мужчин в разжигании ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод. Одного из мужчин также обвиняют в "распространении тревоги".Сообщение это опубликовал 32-летний мужчина в своем профиле в социальной сети."Мужчина, исходя из своих предположений, непроверенной и ничем не подтвержденной информации, составил пост, направленный против проживающих здесь иностранцев. По его заявлению, в Рокицанах ребенка попытались похитить иностранцы. 36-летний мужчина отреагировал на этот пост в своем профиле комментарием, в котором он призывал к насилию в отношении этих иностранцев", уточнили в полиции. Теперь обоим грозит ответственность за распространение фейков и разжигание национальной вражды.

https://ukraina.ru/20231107/1050832556.html

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